РФ нанесла удар по выставке дронов в Киевской области: есть погибшие, — Боровик (видео)

Российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка вооружений. По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие и разрушения, однако официальные подробности инцидента пока не обнародованы.

Как сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик в эфире "Апостроф ТВ", российская атака, вероятно, была спланирована именно с прицелом на проведение конкретного мероприятия. В частности, речь идет об атаке, произошедшей днем 24 июля, когда российские войска нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области.

По словам Боровика, он не может назвать место удара или раскрыть другие подробности, поскольку этим должны заниматься официальные органы. В то же время он подтвердил, что в результате атаки есть погибшие и значительные разрушения.

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"Скорее всего, это было связано с конкретным событием. К сожалению, есть погибшие, разрушения и так далее", — сказал он.

Кроме того, Боровик отметил, что во время проведения выставки на полигоне находились его знакомые. Однако он подчеркнул, что информацию о месте удара, количестве жертв и других деталях должны обнародовать компетентные государственные органы.

Отвечая на вопрос журналистов об изменении тактики россиян, эксперт пояснил, что в ходе войны Россия постоянно меняет способы атак, чтобы действовать неожиданно и находить слабые места в украинской противовоздушной обороне.

Он напомнил, что подобные случаи уже имели место ранее, в частности упомянул удар по выставке в Чернигове, который также был нанесен вскоре после объявления воздушной тревоги. По его словам, российская армия экспериментирует с тактикой применения различных типов вооружения, пытаясь обойти систему ПВО или использовать баллистические ракеты, которые сложнее своевременно обнаружить.

"К сожалению, мы не можем полностью отслеживать траекторию полета баллистических ракет из-за нехватки специализированных радаров. Такого оборудования не хватает не только Украине — его производство в мире ограничено, поэтому пока невозможно обеспечить стопроцентный перехват всех баллистических целей. В то же время мы работаем над усилением этих возможностей, в то время как у противника также возникают серьезные проблемы, что видно по последним месяцам", — сказал он в эфире.

Кроме того, на происшествие отреагировали и люди, которые находились на выставке во время нападения. В частности, советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") сообщил в соцсетях, что с ним и его командой все в порядке.

"Друзья, спасибо, со мной всё в порядке. Команда жива", — написал он.

Об атаке также сообщил в Facebook украинский военный Андрей Кобзарь. Он опубликовал фотографию, на которой видны его окровавленные руки, и отметил, что сам не пострадал.

"Жив. Цел и невредим. Кровь — не моя. Кому смог — тому помог. Турникет — must have", — написал военный.

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