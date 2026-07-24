РФ вдарила по виставці дронів на Київщині: є загиблі, — Боровик (відео)

Російські війська завдали удару по одному з українських полігонів, де проходила виставка озброєння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

Як повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі "Апостроф TV", російська атака, ймовірно, була спланована саме під проведення конкретного заходу. Зокрема, йдеться про атаку, яка сталася вдень 24 липня, коли російські війська завдали балістичного удару по Києву та Київській області.

За словами Боровика, він не може називати місце удару чи розкривати інші подробиці, оскільки це мають зробити офіційні органи. Водночас він підтвердив, що внаслідок атаки є загиблі та значні руйнування.

"Скоріш за все, це було під конкретну подію. На жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі", — сказав він.

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Також Боровик зазначив, що під час проведення виставки на полігоні перебували його знайомі. Однак, він зауважив, що інформацію про місце удару, кількість жертв та інші деталі мають оприлюднити компетентні державні органи.

Відповідаючи на запитання журналістик щодо зміни тактики росіян, фахівець пояснив, що під час війни Росія постійно змінює способи атак, щоб діяти несподівано та знаходити слабкі місця української протиповітряної оборони.

Він нагадав, що подібні випадки вже траплялися раніше, зокрема згадав удар по виставці в Чернігові, який також був завданий невдовзі після оголошення повітряної тривоги. За його словами, російська армія експериментує з тактикою застосування різних типів озброєння, намагаючись обходити систему ППО або використовувати балістичні ракети, які складніше своєчасно виявити.

"Ми, на жаль, не можемо повністю відстежувати траєкторію польоту балістичних ракет через нестачу спеціалізованих радарів. Такого обладнання бракує не лише Україні — його виробництво у світі обмежене, тому наразі неможливо забезпечити стовідсоткове перехоплення всіх балістичних цілей. Водночас ми працюємо над посиленням цих можливостей, тоді як у противника також виникають серйозні проблеми, що видно за останні місяці" , — сказав він в ефірі.

Крім того, на подію відреагували й люди, які перебували на виставці під час атаки. Зокрема, радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив у соцмережах, що з ним та його командою все гаразд.

"Друзі, дякую, зі мною все нормально. Команда жива", — написав він.

Публікація Сергія "Флеша" на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Про атаку також повідомив у Facebook український військовий Андрій Кобзар. Він опублікував фотографію, на якій видно його руки у крові, та зазначив, що сам не постраждав.

"Живий. Цілий та в комплекті. Кров — не моя. Кому зміг — допоміг. Турнікет — маст хев", — написав військовий.

Публікація Андрія Кобзаря на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Реакція Володимира Зеленського на удар РФ по виставці дронів на Київщині

Згодом, близько 14:00, на російську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що на Київщині триває рятувальна операція після ракетного удару.

За словами глави держави, станом на той момент було відомо про десятки постраждалих. Також він повідомив, що внаслідок атаки загинули шестеро людей. Наразі всі обставини трагедії ще встановлюються, а на місці працюють рятувальники та інші профільні служби.

Російські війська завдали удару по одному з українських полігонів, де проходила виставка озброєння. Фото: ДСНС

Крім того, Зеленський повідомив про наслідки російських авіаударів по Слов'янську. За його словами, внаслідок скидання керованих авіабомб загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Також були пошкоджені житлові будинки, будівля консульства та автомобілі.

Президент наголосив, що Росія продовжує завдавати жорстоких ударів по цивільному населенню, і підкреслив, що країна-агресор має понести відповідальність за ці злочини. Він також закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, зазначивши, що одним із першочергових пріоритетів залишається забезпечення додатковими ракетами для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, що 24 липня російські війська вдень завдали балістичного удару по Києву та Київській області. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи.

Також старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповів, що денний балістичний удар по Києву був нетиповим. На його думку, таким чином Росія намагалася виснажити українську ППО перед можливою новою масованою атакою.