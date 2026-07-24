Росія вдень атакувала Київ балістикою: у місті лунають вибухи, — Кличко

У Києві вдень 24 липня пролунали вибухи під час загрози балістичного удару. У місті працюють сили протиповітряної оборони, а жителів закликали негайно перебувати в укриттях.

На своїй сторінці у Telegram мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи та поінформував про роботу сил ППО. Він також закликав мешканців міста не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Близько 11:30 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Невдовзі військові повідомили про декілька швидкісних цілей, що прямували на Київ, а згодом уточнили, що ракети рухаються у напрямку столиці. Крім того, вже об 11:31 у Повітряних силах також повідомили про ракету на Чернігівщині, яка рухалася курсом на Київську область.

Місцевий Telegram-канал "Київ ІНФО" вже опублікував кадри з місця, ймовірно, одного з влучань. На фото видно густий стовп диму. У дописі зазначається, що, за попередніми даними, під час атаки було застосовано близько 10 ракет різних типів.

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Фото диму внаслідок удару ЗС РФ по Києву 24 липня Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Крім того, журналіст Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі попередив, що найближчі 20–30 хвилин залишаються особливо небезпечними через ризик повторних ударів, і закликав не нехтувати заходами безпеки.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки ЗС РФ по Києву 19 липня було пошкоджено станцію метро "Лук'янівська". Через вибухову хвилю руйнувань зазнав наземний вестибюль. Пізніше також стало відомо, що це вже дев'ятий випадок пошкодження станції "Лук'янівська" внаслідок російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення.

Також Юрій Ігнат пояснив, що атака на Київ у ніч на 19 липня стала однією з масованих балістичних атак по столиці за весь час повномасштабної війни. За його словами, це вже четвертий масштабний комбінований удар із великою кількістю балістичних ракет за останні 35 діб — раніше Росія атакувала Київ 15 червня, 2 липня та 6 липня.