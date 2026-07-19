Лише за 35 діб — уже четверта масована атака: Ігнат оцінив масштаби нічного обстрілу Києва

Російські війська в ніч на 19 липня здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ за весь час повномасштабної війни. Водночас це вже четвертий масштабний удар по столиці із застосуванням великої кількості балістичних ракет лише за останні 35 діб.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.За його словами, нинішній удар став одним із найбільших за кількістю балістичних ракет, випущених по Києву. Водночас Ігнат зауважив, що подібні атаки вже стали тривожною тенденцією.

Так, лише за останні 35 діб українська столиця вже пережила чотири масовані комбіновані обстріли із застосуванням майже однакової кількості балістичних ракет. Попередні такі удари Росія завдала 15 червня, 2 липня та 6 липня. Крім балістики, щоразу окупанти використовували десятки крилатих ракет різних типів, а також велику кількість ударних безпілотників.

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Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Росія здійснила одну з наймасштабніших балістичних атак на Київ. За його словами, загалом російська армія випустила понад 40 ракет різних типів, більшість із яких летіли саме на столицю. Крім того, ворог застосував ще 120 ударних дронів.

Станом на ранок, за інформацією глави держави, у Києві та області загинула одна людина, ще 16 дістали поранення. Наразі усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також зранку президент повідомив, що рятувальні роботи тривають одразу на трьох локаціях у столиці. До ліквідації наслідків атаки залучили майже 600 рятувальників. Крім Києва, екстрені служби працюють і в Одеській області, яка також зазнала нічного російського удару.

Зеленський звернув увагу й на загальну інтенсивність російських атак. За його словами, лише протягом цього тижня окупанти застосували проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів.

Унаслідок цих обстрілів постраждали люди в Одеській та Запорізькій областях, значних руйнувань зазнали Сумщина та Чернігівщина. Під російськими ударами цього тижня також перебували Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

З огляду на це, глава держави наголосив, що захист від балістичних ракет залишається одним із ключових завдань для України.

"Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки", — написав він.

Окремо Зеленський акцентував, що разом із посиленням української протиповітряної оборони міжнародні партнери мають і надалі збільшувати тиск на Росію. На його переконання, будь-яке зволікання із новими санкціями лише дає Кремлю більше часу для підготовки нових ударів і пошуку шляхів обходу вже запроваджених обмежень.

"Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень. Дякую всім, хто допомагає", — додав він.

Нагадаємо, що як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили по Україні 41 ракету різних типів та 125 безпілотників, основною ціллю яких був Київ. Водночас українська ППО знищила 126 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 108 безпілотників.

Крім того, у РФ не промовчали після масованої атаки по Україні та заявили, що нічний удар "точно не фінал", давши зрозуміти про намір продовжувати обстріли.

Також Фокус писав, що російський ракетний удар по Києву в ніч на 19 липня повністю знищив завод і склади українського виробника військової амуніції UKRTAC. Попри масштабні руйнування, всі працівники підприємства залишилися живими.