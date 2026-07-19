"Сьогодні точно не фінал": у Міноборони РФ цинічно відреагували на масований удар по Києву

Після масованого удару по Києву та інших українських містах Міністерство оборони РФ цинічно прокоментувало атаку, заявивши, що вона "точно не фінал". Російське військове відомство також дало зрозуміти, що має намір продовжувати обстріли України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Міністерства оборони РФ у Telegram. Разом із заявою російське відомство оприлюднило фотографію запущеної ракети з написом "Сьогодні точно не фінал. Заряджені та продовжуємо". Публікацію також супроводили хештегом "#ЦеВамНеФутбол", натякаючи, що російські атаки триватимуть.

Фото: Скриншот

Крім цього, Міноборони РФ опублікувало власну версію наслідків нічного удару. У відомстві заявили, що російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю повітряного та наземного базування, а також ударними безпілотниками по підприємствах військової промисловості та логістичних центрах у Києві й Київській області, а також по інфраструктурі порту "Південний" в Одеській області.

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За твердженням російської сторони, у Києві були уражені підприємства "Радіонікс", "Спецоборонмаш" (ДАХК "Артем"), завод "Меридіан" імені С. П. Корольова та компанія "Оаклайн". У Міноборони РФ стверджують, що ці підприємства нібито займаються виробництвом систем управління для ракет, комплектуючих для безпілотників та іншої продукції військового призначення.

Також російське відомство заявило про ураження Київського інноваційного термінала "Нової пошти". У повідомленні стверджується, що логістичний центр нібито використовувався для доставки та зберігання продукції подвійного призначення, зокрема комплектуючих для виробництва безпілотників, роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

Окремо Міноборони РФ повідомило про нібито ураження логістичного центру "Антел Пропертіс" у Тарасівці Київської області, який, за версією російської сторони, використовувався для приймання, зберігання та розподілу комплектуючих для виробництва далекобійних безпілотників.

Крім того, у відомстві заявили про удар по резервуарах із паливно-мастильними матеріалами в порту "Південний" Одеської області, які, за твердженням РФ, були призначені для забезпечення потреб Збройних сил України.

Варто зауважити, що усі наведені відомості щодо цілей і результатів удару є заявами Міністерства оборони РФ. Наразі українська сторона їх не підтверджувала.

Обстріл Києва 19 липня — що про це відомо

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Київ, під час якої, за даними моніторингових каналів, у напрямку столиці було запущено понад 25 балістичних ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали кілька районів міста.

Загалом внаслідок атаки РФ у Києві загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. У кількох районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, супермаркет, складські приміщення та автомобілі. На Київщині постраждали ще двоє людей, а в Бучанському районі рятувальники ліквідовували масштабну пожежу на території складів площею близько 100 тисяч квадратних метрів.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, окупанти випустили по Україні 41 ракету різних типів та 125 безпілотників, основною ціллю яких був Київ. Водночас українська ППО знищила 126 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 108 безпілотників.

Також Фокус писав, що під час нічної атаки російська ракета пошкодила станцію метро "Лук'янівська" та підземний пішохідний перехід. Через руйнування наземного вестибюля станцію тимчасово закрили, а поїзди Сирецько-Печерської лінії наразі курсують без зупинки.