"Сегодня точно не финал": в Минобороны РФ цинично отреагировали на массированный удар по Киеву

После массированного удара по Киеву и другим украинским городам Министерство обороны РФ цинично прокомментировало атаку, заявив, что она "точно не финал". Российское военное ведомство также дало понять, что намерено продолжать обстрелы Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства обороны РФ в Telegram. Вместе с заявлением российское ведомство обнародовало фотографию запущенной ракеты с надписью "Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем". Публикацию также сопроводили хэштегом "#ЭтоВамНеФутбол", намекая, что российские атаки будут продолжаться.

Фото: Скриншот

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало свою версию последствий ночного удара. В ведомстве заявили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта "Южный" в Одесской области.

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По утверждению российской стороны, в Киеве были поражены предприятия "Радионикс", "Спецоборонмаш" (ГАХК "Артем"), завод "Меридиан" имени С. П. Королёва и компания "Оаклайн". В Минобороны РФ утверждают, что эти предприятия якобы занимаются производством систем управления для ракет, комплектующих для беспилотников и другой продукции военного назначения.

Кроме того, российское ведомство заявило о нанесении удара по киевскому инновационному терминалу "Новой почты". В сообщении утверждается, что логистический центр якобы использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения, в частности комплектующих для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Отдельно Минобороны РФ сообщило о якобы нанесении удара по логистическому центру "Антел Пропертис" в Тарасовке Киевской области, который, по версии российской стороны, использовался для приемки, хранения и распределения комплектующих для производства дальнобойных беспилотников.

Кроме того, в ведомстве сообщили об ударе по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области, которые, по утверждению РФ, предназначались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что все приведенные сведения о целях и результатах удара являются заявлениями Министерства обороны РФ. На данный момент украинская сторона их не подтверждала.

Обстрел Киева 19 июля — что об этом известно

Напомним, что этой ночью российские войска совершили массированную ракетную атаку на Киев, в ходе которой, по данным мониторинговых каналов, в направлении столицы было запущено более 25 баллистических ракет. В результате обстрела повреждения получили несколько районов города.

В целом в результате атаки РФ в Киеве погиб один человек, ещё 15 получили ранения. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, общежитие, супермаркет, складские помещения и автомобили. В Киевской области пострадали ещё два человека, а в Бучанском районе спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории складов площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 41 ракету различных типов и 125 беспилотников, основной целью которых был Киев. В то же время украинская ПВО уничтожила 126 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 108 беспилотников.

Также "Фокус" сообщал, что во время ночной атаки российская ракета повредила станцию метро "Лукьяновская" и подземный пешеходный переход. Из-за разрушения наземного вестибюля станцию временно закрыли, а поезда Сирецко-Печерской линии пока курсируют без остановки.