Массированная атака на Украину: РФ запустила "Цирконы", "Искандеры" и сотни дронов — последствия (фото)

В ночь на 19 июля российская армия нанесла один из самых масштабных авиаударов по Украине за последнее время. Главной целью врага стал Киев.

Как сообщают Воздушные силы ВС Украины, атака началась ещё в 18:00 18 июля и продолжалась всю ночь. Всего российские войска выпустили по Украине 41 ракету и 125 беспилотников различных типов.

По данным военных, в ходе атаки Россия применила десять гиперзвуковых ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, три противокорабельные ракеты "Оникс" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Помимо ракет, оккупанты направили на украинские города 125 беспилотников. Среди них были ударные "Шахеды", "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы "Пародия" и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Отмечается, что запуски осуществлялись из Курской, Брянской и Орловской областей России, района Миллерово, а также из временно оккупированного Крыма.

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Фото: Воздушные силы ВСУ

И все же украинское небо защищали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 126 воздушных целей. Украинские защитники уничтожили 18 ракет, среди которых 17 "Искандеров", "Цирконов" и С-400, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Кроме того, удалось обезвредить 108 вражеских беспилотников.

В то же время часть средств воздушного нападения достигла своих целей. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных беспилотников в 20 точках. Также обломки сбитых дронов упали ещё в 18 точках.

В Военно-воздушных силах отметили, что по состоянию на утро атака еще продолжалась, поскольку в воздушном пространстве оставались несколько российских беспилотников. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до устранения опасности.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью — что известно

Как сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, в ночь на 19 июля Запорожская область в течение нескольких часов подвергалась массированной российской атаке. Враг неоднократно создавал угрозу ударов управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, а в регионе раздавались взрывы.

Удар ВС РФ по Запорожью 19 июля Фото: Иван Федоров

По словам Федорова, первые последствия атаки были зафиксированы уже после полуночи. В Запорожье произошли пожары и разрушения, в частности загорелось здание одного из высших учебных заведений. Также в результате попадания российского беспилотника загорелся частный дом в одном из районов города.

Сначала информации о пострадавших не было, однако позже стало известно, что в результате нападения один человек получил ранение.

Утром глава ОГА сообщил, что в результате российских ударов, нанесённых накануне и в ночь на 19 июля, были повреждены жилые дома в Шевченковском, Днепровском и Александровском районах Запорожья. Всего повреждено 51 частный дом и одно нежилое здание. В большинстве домов выбиты окна и двери, повреждены крыши, а в отдельных домах частично разрушены стены. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрелов и по состоянию на утро закрыли выбитые окна в 30 домах.

Кроме того, российский беспилотник вновь атаковал пассажирский поезд в Запорожской области. Благодаря своевременному решению об эвакуации пассажиров удалось избежать жертв. По предварительным данным, одна проводница получила легкое ранение.

Удар ВС РФ по пассажирскому поезду в Запорожской области Фото: Укрзализныця Удар ВС РФ по пассажирскому поезду в Запорожской области Фото: Укрзализныця

Кроме того, утром 19 июля российские войска атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль отряда быстрого реагирования Международной организации Красного Креста в Вильнянске. В результате удара транспортное средство загорелось. По предварительным данным, люди не пострадали.

Обстрел Киева 19 июля — какие последствия атаки

Самый сильный удар во время массированной российской атаки в ночь на 19 июля пришелся именно на Киев. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, взрывы и падение обломков были зафиксированы сразу в пяти районах города. В результате обстрела загорелись жилые дома, офисные и административные здания, супермаркет, общежитие, складские помещения и автомобили, а также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Соломенском районе. Там российские средства поражения повредили жилую и нежилую застройку. Также возникли масштабные пожары в офисном здании, супермаркете, пятиэтажном жилом доме и других сооружениях.

Кроме того, обломки упали возле многоэтажного дома, где выбило окна, а со второго этажа спасли человека.

Атака ВС РФ на Киев в ночь на 19 июля Фото: ГСЧС Атака ВС РФ на Киев в ночь на 19 июля Фото: ГСЧС Киева

В частности, в Шевченковском районе обломки вызвали пожар в жилом доме, в трехэтажной пристройке к административному зданию и на территории нежилой застройки. Также повреждено более десяти припаркованных автомобилей, а в соседнем жилом доме выбиты окна. Именно здесь спасатели во время ликвидации последствий обнаружили погибшего.

В то же время в Деснянском районе в результате атаки произошли пожары на территории нежилой застройки: загорелись складские помещения, кровля здания и автомобили. В Днепровском районе горели общежитие, нежилое здание и транспортные средства. А вот в Святошинском районе российский удар повредил частный жилой дом, откуда спасатели эвакуировали четырех человек.

К сожалению, как сообщили в ГСЧС, в результате ночной атаки погиб один человек. Сначала сообщалось о восьми раненых, однако впоследствии число пострадавших возросло до 15. По информации Виталия Кличко, девять человек остаются в больницах, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на утро спасатели продолжали работать в местах наибольших разрушений в Соломенском и Шевченковском районах. Часть пожаров уже удалось ликвидировать, однако аварийно-спасательные работы продолжались, а информация об окончательных последствиях российской атаки еще уточнялась.

Атака ВС РФ на Киевскую область в ночь на 19 июля — подробности

Как сообщили в ГСЧС, одни из самых серьезных последствий ночной российской атаки на Киевскую область были зафиксированы в Бучанском районе. В результате удара возник масштабный пожар на одном из объектов, где огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать пожар, однако работы по его ликвидации продолжались. К тушению были привлечены более 200 сотрудников ГСЧС, 73 единицы специальной техники, а также три вертолета.

Последствия удара ВС РФ по Киевской области Фото: ГСЧС

В полиции Киевской области уточнили, что в результате российского обстрела в Бучанском районе повреждены пять складских помещений, ещё два складских здания полностью уничтожены. Также пострадали два человека — мужчина и женщина. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали, женщине также потребовалась помощь.

Напомним, что в ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев. Сначала сообщалось о повреждении многоквартирного дома в Шевченковском районе и пожаре в районе ТРЦ и автомобилей в Днепровском районе, а позже стало известно о возгорании частного дома в Святошинском районе. По данным мониторинговых каналов, тогда в сторону Киева было запущено около 30 баллистических ракет.

Ранее начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что во время последних атак на крупные города Украины начали применять ракеты со шрапнелью и всё больше реактивных беспилотников. Основная цель врага — нанести максимальный ущерб и снизить эффективность украинской противовоздушной обороны.