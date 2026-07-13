РФ атакует города Украины ракетами, предназначенными для других целей: Игнат раскрыл замысел врага

В ходе последних атак на крупные города Украины российские войска начали применять ракеты со шрапнелью и всё больше реактивных беспилотников. Основная цель противника — нанести максимальный ущерб и снизить эффективность украинской противовоздушной обороны.

Об этом начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, объяснив, как Россия меняет вооружение и тактику атак, а также прокомментировал последние удары по Украине.

По словам Игната, во время одного из недавних ударов по Киеву российские войска, вероятно, применили управляемую зенитную ракету комплекса С-400, снаряженную шрапнелью. В принципе, такие ракеты разработаны для поражения воздушных целей: после взрыва они рассеивают большое количество металлических поражающих элементов, которые должны уничтожать самолеты, вертолеты или ракеты. Однако Россия уже давно использует их не по прямому назначению, а для нанесения ударов по украинским городам.

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Независимо от типа боевой части — осколочно-фугасной, кассетной или шрапнельной — применение такого вооружения в густонаселенных районах представляет собой целенаправленную атаку на гражданское население. Именно поэтому каждый подобный удар РФ, по мнению эксперта, следует расценивать как террористический акт.

Не меньшего внимания заслуживают манипуляции России после обстрелов. Например, после утреннего удара 13 июля по Одесской области российская пропаганда в очередной раз начала распространять ложные заявления о том, что разрушения якобы стали следствием действий украинской ПВО. Однако, по словам представителя Воздушных сил, подобные фейки давно стали привычной частью российской пропаганды.

"Уже нет смысла удивляться этой лжи", — цитирует издание "УНИАН" Юрия Игната.

Атаки на города Украины с помощью реактивных БПЛА — как изменилась тактика РФ

Во время беседы в эфире, посвященной очередной ночной атаке РФ, Игнат отметил, что в последнее время российская армия все активнее применяет реактивные беспилотники. В отличие от обычных дронов-камикадзе, они оснащены реактивным двигателем и могут развивать скорость около 500 километров в час. Из-за этого времени на их обнаружение и уничтожение значительно меньше.

Тем не менее он не считает, что Россия полностью перейдет на использование именно таких БПЛА. По его мнению, реактивные беспилотники сложнее и дороже в производстве, поэтому в настоящее время их применяют прежде всего для того, чтобы затруднить работу украинской системы противовоздушной обороны.

По его словам, для эффективного перехвата таких целей необходимы современные системы ПВО, истребительная авиация и зенитные артиллерийские комплексы. В то же время мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с классическими "Шахедами", не всегда могут столь же эффективно действовать против скоростных реактивных беспилотников.

Кроме того, представитель Военно-воздушных сил сообщил, что Россия продолжает совершенствовать свои средства воздушного нападения. В первую очередь это касается беспилотников, для которых оккупанты модернизируют отдельные системы, в частности повышают устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и изменяют конструкцию боевых частей.

"Мы уже много раз находили обломки ракет, изготовленных буквально несколько недель назад. Это свидетельствует о том, что враг, хотя и производит ракеты, но фактически сразу доставляет их на пусковые площадки. Как я уже говорил, их возможности не безграничны. Поэтому нужно и в дальнейшем оказывать давление на Россию и наносить удары по ее территории, чтобы заставить противника пойти на справедливый мир", — сказал Юрий Игнат.

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что война перешла в фазу массированных ударов по инфраструктуре и стратегическим объектам в глубоком тылу. По его словам, в ближайшее время российские войска будут пытаться уничтожить как можно больше объектов гражданской и критической инфраструктуры в радиусе до 100 километров от линии фронта.

Также "Фокус" писал, что Россия перешла к тактике "максимальной нагрузки", сочетая массированные атаки баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками, чтобы истощить украинскую систему ПВО. Отмечается, что дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot затрудняет противодействие таким ударам, прежде всего по Киеву.