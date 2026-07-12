Реактивные дроны и баллистика: новая тактика РФ позволяет обходить украинскую ПВО — Le Monde

Постоянный дефицит противоракет для системы "Пэтриот" и более активное использование реактивных дронов со стороны РФ свидетельствуют о том, что Украине становится все сложнее противостоять новой тактике россиян. Теперь основной акцент в действиях ВС РФ сводится к тактике максимальной нагрузки, полагают СМИ.

В последние недели украинская столица стала объектом применения этой тактики, а у Киева нет достаточных ресурсов для отражения воздушных атак. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.

В материале говорится о том, что ВС РФ постепенно внедряют новую тактику применения своих средств, делая ставку на задействование большего количества реактивных беспилотников и использование баллистических ракет. Последние атаки на Киев показывают, что изменился принцип проведения воздушных ударов.

Журналисты отмечают, что если раньше россияне пытались растянуть запуски дронов и продолжительность атак, то теперь можно наблюдать изменение компонентов и способов их применения. Теперь ВС РФ полноценно реализуют тактику "максимальной нагрузки".

Відео дня

Основная цель такого подхода — как можно быстрее истощить ограниченные запасы боевых противоракет ПВО Украины и довести систему обороны до критической перегрузки. При этом заметно возросло и количество реактивных дронов, задействуемых в одной атаке.

Благодаря этой новой тактике ВС РФ удается обходить украинскую ПВО на фоне дефицита ракет-перехватчиков для Patriot и использования реактивных "Шахедов", пишут журналисты. Из-за усиления атак на столицу киевлянам приходится всё чаще проводить ночи в метро, читая сообщения из мониторинговых пабликов об угрозах.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ стала чаще использовать Ту-160 для обстрелов Украины. Причина — успех операции "Паутина", в ходе которой Украине удалось уничтожить до восьми Ту-95М

Впоследствии стало известно, что ВС РФ передислоцировали пусковые установки для нанесения ударов по Киеву. Как подчеркнул Братчук, враг в настоящее время делает ставку на этот вид вооружения и будет продолжать обстреливать столицу и другие регионы баллистическими ракетами.