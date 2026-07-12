Реактивні дрони і балістика: нова тактика РФ дозволяє обходити українську ППО — Le Monde

Постійний дефіцит протиракет до системи Patriot і збільшення використання реактивних дронів з боку РФ вказують, що Україні стає складніше протидіяти новій тактиці росіян. Тепер основний акцент дій ЗС РФ зведений до тактики максимального навантаження, вважають ЗМІ.

Українська столиця протягом останніх тижнів стала об'єктом втілення цієї тактики, для якої в Києва не вистачає достатніх ресурсів для відбиття повітряних нападів. Про це йдеться в матеріалі французького видання Le Monde.

В матеріалі йдеться про те, що ЗС РФ поступово втілюють нову тактику застосування своїх засобів, роблячи ставку на залучення більшої кількості реактивних безпілотників і з використанням балістичних ракет. Останні атаки на Київ показують, що змінився принцип здійснення повітряних нападів.

Журналісти підкреслюють, що якщо раніше росіяни намагалися розтягувати пуски дронів і тривалість атак, то тепер можна побачити зміну компонентів і способів їх залучення. Тепер ЗС РФ повноцінно реалізують тактику "максимального навантаження".

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Основна ціль такого підходу — виснажити обмежені запаси бойових протиракет ППО України якомога швидше та довести систему оборони до критичного перевантаження. Водночас помітно зросла й кількість реактивних дронів, які застосовують в одній атаці.

Завдяки цій новій тактиці ЗС РФ вдається обходити українську ППО на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot і використання реактивних "Шахедів", пишуть журналісти. Через посилення атак на столицю, киянам доводиться все частіше проводити ночі в метро, читаючи повідомлення з моніторингових пабліків щодо загроз.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ почала частіше використовувати Ту-160 для обстрілів України. Причина — успіх операції "Павутина", під час якої Україні вдалося знищити до восьми Ту-95М

Згодом стало відомо, що ЗС РФ перемістили пускові установки для ударів по Києву. Як наголосив Братчук, ворог наразі робить ставку на цей вид озброєння й продовжуватиме обстрілювати столицю та інші регіони балістичними ракетами.