Берегли, як зіницю ока: РФ почала частіше використовувати Ту-160 для обстрілів України

Росія дедалі частіше почала використовувати літаки Ту-160 з Далекого Сходу для запуску ракет по Україні.

Раніше ці стратегічні бомбардувальники берегли як найцінніший ресурс, проте зараз ситуація почала змінюватися. Причина — успіх операції "Павутина", під час якої Україні вдалося знищити до восьми Ту-95М, розповів у розмові з УНІАН авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Інших носіїв для ракет Х-101 або Х-55 у РФ немає, а літаки Ту-23М3 не здатні їх нести, зазначає співрозмовник видання:

"Вони (росіяни — прим. ред.) берегли свої 18 бомбардувальників Ту-160 як зіницю ока. При цьому це їхній останній резерв. Це їхній останній резерв".

Ту-160: Росія модернізувала бомбардувальники

Романенко зазначає, що в РФ було проведено два етапи модернізації Ту-160 — до стандартів Ту-160М та Ту-160М1. На різних літаках – різні варіанти обладнання. Щоб Україна не змогла до них дістатися, їх відвели подалі від зони досяжності.

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"А зараз ситуація така, що Ту-95 їм не вистачає, а хочеться завдавати масових ударів. І підвішувати на Ту-95 10 ракет їм теж страшно. Загалом там можна без побоювань підвісити до восьми ракет. Але ці літаки ніколи не вилітають із повним озброєнням. Як правило, літак піднімає в повітря максимум чотири ракети", — зазначив експерт.

За його словами, навіть якщо підняти в повітря сім літаків Ту-95, наприклад, з авіабази "Біла" (Іркутська область) та бази "Оленя" (Кольський півострів), то виходить 28 ракет.

"Під час останніх атак саме так і було — без Ту-160. Вони запустили 24 ракети. А якщо хочуть випустити понад 28 ракет, з огляду на те, що частина з них може впасти ще по дорозі, то залучають Ту-160. Додають ще три-чотири таких літаки — і загальний залп уже становить 34 ракети". На підвісці, що досить небезпечно, то у Ту-160 є 12 ракет усередині фюзеляжу. Але вони бояться повністю завантажувати літаки, тому підвішують менше ракет", — пояснює він.

Романенко не радить очікувати, що через часте використання ресурс російських бомбардувальників швидко вичерпається. Він нагадує, що такі літаки створюються на десятиліття. Незважаючи на те, що у Ту-95 можуть виникнути проблеми з двигунами, редукторами або іншими елементами конструкції, ще щонайменше п’ять років вони, як мінімум, перебуватимуть в експлуатації.

Крім того, у росіян вистачає запчастин для ремонту літаків, оскільки бомбардувальники вироблялися на їхніх підприємствах. Тому вони жодним чином не залежать від зовнішніх поставок.

Використання РФ літака Ту-160: як нейтралізувати найнебезпечніший винищувач Росії

Що може якось вплинути на інтенсивність вильотів, так це паливна криза. Адже один рейс такого літака вимагає до 100 тонн палива. Чим гіршою буде ситуація з паливом, тим складніше буде росіянам так само активно бомбити Україну.

Одніим з головних завдань на даний момент Романенко вважає знищення російських ракет, тому удари по підприємствах, де їх виробляють та виготовляють комплектуючі до них, залишаються пріоритетом, і ЗСУ вже продемонстрували, що можуть вражати ці заводи.

Минулого року стало відомо, що Росія нарощує виробництво літаків на Казанському авіаційному заводі. Супутникові знімки показують, що РФ підготувала ангари площею близько 19 тис. кв. м, але їх введення в експлуатацію заплановано не раніше кінця 2026 року.

Завод спеціалізується на створенні та модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160, Ту-22 та цивільних літаків Ту-214. Нові ангари, один із яких сягає 320 метрів у довжину, будуються для ремонту та обслуговування авіації. За даними Yle, модернізація коштуватиме 90 млрд рублів (приблизно 443 млрд грн), але санкції та нестача робочої сили гальмують цей процес.

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили Збройних сил України заявили про знищення російського багатоцільового винищувача Су-35 на східному напрямку.

Також у ніч на 8 липня українські безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Під ударом міг опинитися російський військовий аеродром, на якому базуються, зокрема, винищувачі Су-34, Су-35 та Су-30СМ.