Ставка на небо: російська дальня авіація проходить масштабне оновлення (документи)

Росія активно інвестує в розвиток стратегічної авіації, одночасно ремонтуючи, модернізуючи та добудовуючи бойові літаки дальньої авіації. Значні ресурси вкладаються в оновлення парку ракетоносців Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, а також у розробку перспективного бомбардувальника ПАК ДА.

Related video

Про це йдеться в матеріалі приватної розвідувальної компанії Dallas, де було оприлюднено відповідні документи.

Згідно з опублікованою інформацією, у березні Міноборони РФ схвалило фінансування капітального ремонту шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Роботи загальною вартістю понад 270 млн доларів США доручено 360-му авіаремонтному заводу в Рязані та Авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва в Таганрозі. Причому в середньому, наприклад, капітальний ремонт одного Ту-95МС обходиться в 52,7 млн доларів.

Фото: Відкриті джерела

Паралельно триває програма оновлення Ту-160 на Казанському авіаційному заводі імені С. П. Горбунова. У виробничому портфелі заводу перебувають замовлення на будівництво і ремонт семи літаків Ту-160, а також модернізація двох бомбардувальників Ту-22М. У роботі перебувають сім літаків із бортовими номерами 705, 801, 401, 703, 804, 904 і 905 (Ту-160), а також 8301 і 9205 (Ту-22М). Чотири Ту-160 вже перебувають на стадії глибокої модернізації, завершення якої очікується до 2026 року. А 904 і 905 є новими машинами, які збирають із радянських запасів.

Крім того, на льотно-випробувальній станції перебуває один із двох Ту-22М3М (борт 8301), і один Ту-160 (борт 705), що дає змогу припустити вкрай обмежені масштаби модернізації цих платформ.

Фото: Відкриті джерела

Додатково в документах згадуються роботи щодо перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ДА, шифр "Виріб 80"). Попри те, що ще 2021 року у РФ було погоджено загальні обриси майбутнього стратегічного бомбардувальника, строки його створення залишаються невизначеними — раніше випробування планували на 2022 рік, проте розробка триває з 2009 року і досі не завершена.

За оцінками аналітиків, у разі успішної реалізації всіх вищевказаних програм, Росія зможе наростити боєздатний стратегічний флот майже на два десятки одиниць. Це дозволить збільшити залповий потенціал до більш ніж 100 крилатих ракет великої дальності — серйозний виклик навіть для сучасних систем ППО.

Нагадаємо, у травні ЗС РФ протягом двох днів перемістили на Далекий Схід 80% стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Згідно з даними OSINT, на авіабазі "Біла" в Іркутській області раптово з'явилося 56 стратегічних бомбардувальників: 42 — Ту-22М3, сім — Ту-95МС і стільки ж Ту-160.