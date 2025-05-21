Ставка на небо: российская дальняя авиация проходит масштабное обновление (документы)

Россия активно инвестирует в развитие стратегической авиации, одновременно ремонтируя, модернизируя и достраивая боевые самолеты дальней авиации. Значительные ресурсы вкладываются в обновление парка ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также в разработку перспективного бомбардировщика ПАК ДА.

Related video

Об этом говорится в материале частной разведывательной компании Dallas, где были обнародованы соответствующие документы.

Согласно опубликованной информации, в марте Минобороны РФ одобрило финансирование капитального ремонта шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Работы общей стоимостью свыше 270 млн долларов США поручены 360-му авиаремонтному заводу в Рязани и Авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева в Таганроге. Причем в среднем, к примеру, капитальный ремонт одного Ту-95МС обходится в 52,7 млн долларов.

Фото: Открытые источники

Параллельно продолжается программа обновления Ту-160 на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. В производственном портфеле завода находятся заказы на постройку и ремонт семи самолетов Ту-160, а также модернизация двух бомбардировщиков Ту-22М. В работе находятся семь самолетов с бортовыми номерами 705, 801, 401, 703, 804, 904 и 905 (Ту-160), а также 8301 и 9205 (Ту-22М). Четыре Ту-160 уже находятся на стадии глубокой модернизации, завершение которой ожидается к 2026 году. А 904 и 905 являются новыми машинами, собираемыми из советских заделов.

Кроме того на летно-испытательной станции находится один из двух Ту-22М3М (борт 8301), и один Ту-160 (борт 705), что позволяет предположить крайне ограниченные масштабы модернизации этих платформ.

Фото: Открытые источники

Дополнительно в документах упоминаются работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА, шифр "Изделие 80"). Несмотря на то, что еще в 2021 году в РФ были согласованы общие очертания будущего стратегического бомбардировщика, сроки его создания остаются неопределенными — ранее испытания планировались на 2022 год, однако разработка идет с 2009 года и до сих пор не завершена.

По оценкам аналитиков, в случае успешной реализации всех вышеуказанных программ, Россия сможет нарастить боеспособный стратегический флот почти на два десятка единиц. Это позволит увеличить залповый потенциал до более чем 100 крылатых ракет большой дальности — серьезный вызов даже для современных систем ПВО.

Напомним, в мае ВС РФ в течение двух дней переместили на Дальний Восток 80% стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Согласно данным OSINT, на авиабазе "Белая" в Иркутской области внезапно появилось 56 стратегических бомбардировщиков: 42 — Ту-22М3, семь — Ту-95МС и столько же Ту-160.