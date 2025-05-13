РФ "перепрятала" 42 самолета Ту-22М3 за 4000 км от Украины: что планируют россияне, — аналитики (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации в течение двух дней мая переместили на Дальний Восток 80% стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты собрали на военной авиабазе в Иркутской области. Кроме того, там же появились другие стратегические бомбардировщики, которые используются для ударов по Украине. Возможная причина такой активности — в новых планах врага, написали аналитики.

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О самолетах, которые используются для ударов РФ по Украине, и о том, почему они оказались настолько далеко, рассказали на портале Defense Express.

На портале обратили внимание на сообщение OSINT-аналитика с ником Avi Vector. 7 мая в соцсети X Avi Vector разместил спутниковые фото российской военной авиабазы "Белая" в Иркутской области. Выяснилось, что на авиабазе вдруг появилось 56 стратегических бомбардировщиков: 42 — Ту-22М3, семь — Ту-95МС и столько же Ту-160. Кроме того, на спутниковых фото заметили и коллекцию других самолетов РФ. В частности, OSINT-аналитик увидел 26 МиГ-31 (в этом случае — не носители "Кинжалов", а перехватчики), девять транспортников (7 Ан-26, по одному Ан-12 и Ан-124).

Удары РФ по Украине — спутниковое фото авибазы "Белая" 7 мая Фото: X (Twitter)

Между тем аналитики DE обратили внимание на аномальное большое количество Ту-22М3. В статье указано, что 7 мая на базе "Белая" собрали 80% всех бомбардировщиков этого типа, которые имеет РФ. Спутниковое фото означает, что там самолеты трех полков тяжелой авиации ВС РФ. При этом обычно там стоят самолеты только 200 полка, пояснили аналитики.

С другой стороны, OSINT-аналитик MT Anderson 5 мая показал изображение с другим количеством самолетов. Например, Ту-22М3 было 21 (а не 42), Ту-95МС — девять (а не семь), Ту-160 — четыре (а не семь). То есть набор бомбардировщиков на базе кардинально изменился всего за двое суток, говорится в статье.

На портале Defense Express объяснили, что такая "тасовка" состава самолетов на отдаленной авиабазе — это "специфические маневры". По их мнению, "постоянное изменение количества фактически имеющихся стратегических бомбардировщиков" говорит о том, что ВС РФ хочет обмануть Украину и страны Запада. Аналитики предположили, что враг пытается скрыть планы по новым ударам по объектам инфраструктуры.

Удары РФ по Украине — детали

"Белая" — российская военная авиабаза в Иркутской области РФ, место дислокации 200-го гвардейского полка тяжёлой авиации ВС РФ. Площадь авиабазы — 4 000 на 80 м. Координаты взлетной полосы — 52.922890, 103.557701. Ориентировочное расстояние до Украины — около 4 500 км. На Google maps видим, что вдвое короче расстояние до Китая и КНДР.

Удары РФ по Украине — какое расстояние до авибазы "Белая" Фото: Google Maps

Отметим, 20 января Фокус писал об ударе Украины по Казанскому авиационному заводу, расположенному на расстоянии 1 000 км. На Defense Express рассказали, что предприятие причастно к выпуску и ремонту стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160 для ВС РФ. Аналитики пояснили, что масштабы поражения не известны. Впрочем, возможны проблемы с восстановлением двигателей, бортового оборудования для Ту-160. Кроме того, могли быть разрушены ремонтные мастерские.

Напоминаем, 10 мая издание Poltico предупредило о возможности масштабного ракетного удара РФ по Киеву и рассказало, откуда получило эту информацию.