РФ "переховала" 42 літаки Ту-22М3 за 4000 км від України: що планують росіяни, — аналітики (фото)

Збройні сили Російської Федерації протягом двох днів травня перемістили на Далекий Схід 80% стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Літаки зібрали на військовій авіабазі в Іркутській області. Крім того, там же з'явились інші стратегічні бомбардувальники, які використовуються для ударів по Україні. Можлива причина такої активності — у нових планах ворога, написали аналітики.

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Про літаки, які використовуються для ударів РФ по Україні, і про те, чому вони опинились настільки далеко, розповіли на порталі Defense Express.

На порталі звернули увагу на допис OSINT-аналітика з ніком Avi Vector. 7 травня у соцмережі X Avi Vector розмістив супутникові фото російської військової авіабази "Белая" в Іркутській облапській. З'ясувалось, що на авіабазі раптом з'явилось 56 стратегічних бомбардувальників: 42 — Ту-22М3, сім — Ту-95МС і стільки ж Ту-160. Крім того, на супутникових фото помітили й колекцію інших літаків РФ. Зокрема, OSINT-аналітик побачив 26 МиГ-31 (у цьому випадку — не носії "Кинджалів", а перехоплювачі), дев'ять транспортників (7 Ан-26, по одному Ан-12 та Ан-124).

Удари РФ по Україні - супутникове фото авібази "Белая" 7 травня Фото: X (Twitter)

Тим часом аналітики DE звернули увагу на аномальну велику кількість Ту-22М3. У статті вказано, що 7 травня на базі "Белая" зібрали 80% усіх бомбардувальників цього типу, які має РФ. Супутникове фото означає, що там літаки трьох полків важкої авіації ЗС РФ. При цьому зазвичай там стоять літаки лише 200 полку, пояснили аналітики.

З іншого боку, OSINT-аналітик MT Anderson 5 травня показав зображення з іншою кількістю літаків. Наприклад, Ту-22М3 було 21 (а не 42), Ту-95МС — дев'ять (а не сім), Ту-160 — чотири (а не сім). Тобто набір бомбардувальників на базі кардинально змінився протягом всього лише двох діб, ідеться у статті.

На порталі Defense Express пояснили, що таке "тасування" складу літаків на віддаленій авіабазі — це "специфічні маневри". На їхню думку, "постійна зміна кількості фактично наявних стратегічних бомбардувальників" говорить про те, що ЗС РФ хоче обманути Україну та країни Заходу. Аналітики припустили, що ворог намагається приховати плани щодо нових ударів по об'єктах інфраструктури.

Удари РФ по Україні — деталі

"Белая" — російська військова авіабаза в Іркутській області РФ, місце дислокації 200-го гвардійського полку важкої авіації ЗС РФ. Площа авіабази — 4 000 на 80 м. Координати злітної смуги — 52.922890, 103.557701. Орієнтовна відстань до України — близько 4 500 км. На Google maps бачимо, що удвічі коротша відстань до Китаю та КНДР.

Удари РФ по Україні - яка відстань до авібази "Белая" Фото: Google Maps

Зазначимо, 20 січня Фокус писав про удар України по Казанському авіаційному заводу, розташованому на відстані 1 000 км. На Defense Express розповіли, що підприємство причетне до випуску та ремонту стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160 для ЗС РФ. Аналітики пояснили, що масштаби ураження не відомі. Втім, можливі проблеми з відновленням двигунів, бортового обладнання для Ту-160. Крім того, могли бути зруйновані ремонтні майстерні.

Нагадуємо, 10 травня видання Poltico попередило про можливість масштабного ракетного удару РФ по Києву та розповіло, звідки отримало цю інформацію.