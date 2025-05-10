Росія найближчими днями може влаштувати масштабну ракетну атаку по Києву, — Politico

Армія Росії може здійснити масштабні ракетні удари по Києву найближчими днями. Західна розвідка вважає можливу атаку "насмішкою" над мирними ініціативами

Related video

Про ймовірність ракетного удару розповіли виданню Politico представники розвідслужб країн Заходу.

"Росія може почати нові авіаудари по Києву вже найближчими днями. Це стане похмурою відповіддю і насмішкою над західними мирними зусиллями", — розповіли джерела.

Водночас представник уряду Німеччини повідомив, що її канцлер Фрідріх Мерц доручив своїм радникам із зовнішньої політики негайно розпочати підготовку до довгострокової мирної угоди, якщо Росія погодиться на беззастережне припинення вогню.

Тим часом посольство США в Києві також попереджає своїх громадян про ймовірну ракетну атаку ЗС РФ по цілях в Україні в найближчі кілька днів.

Дипломати радять бути напоготові й одразу прямувати в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, ЗС РФ у перші години перемир'я до дня перемоги вдарили по житловій багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Окупанти влаштували авіаційну атаку на місто.

Фокус раніше писав про плани Росії виготовити 633 ракети Х-101 у 2025 році і ще близько 223 у 2026-му. Частина ракет може піти на запас.