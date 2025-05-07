Виготовлять сотні ракет: РФ планує виробництво Х-101 на 2 роки вперед, — розслідування

Росіяни планують виготовити 633 ракети Х-101 у 2025 році та ще близько 223 у 2026-му. Певну частину з цієї кількості можуть не застосовувати одразу для обстрілів України, а відкласти для розширення запасів.

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Про це йдеться в розслідуванні "24 каналу", опублікованому 7 травня.

Журналісти отримали та проаналізували документацію, яку розвідувальна компанія "Даллас" здобула в агента в російському холдингу "ТРВ-инжениринг". У документах відображено обсяги замовлень запчастин, необхідних для виготовлення крилатих ракет.

Рахунок для УПКБ "Деталь" на оплату мікросхем для виготовлення 100 висотомірів Фото: 24 канал

Розслідувачі порахували орієнтовні обсяги виготовлення ракет Х-101, заплановані Москвою на найближчі роки. Орієнтиром стали обсяги замовлення частин для висотомірів. Зазначається, що кожна з заявок Уральського проєктно-конструкторського бюро "Деталь" відповідає певному постачанню в чіткі терміни. Деякі партії розраховані на 90-100 днів, що є умовно швидкими строками, а інші заплановані на два роки вперед. У рахунку №1811 від 29 серпня 2024 року зазначено, що комплект для виготовлення 50 альтиметрів надійде до УПКБ "Деталь" наприкінці лютого — на початку березня 2026 року.

Рахунок на 50 висотомірів для УПКБ "Деталь" Фото: 24 канал

Проаналізувавши всі отримані документи, розслідувачі дійшли висновку, що РФ планує виробництво крилатих ракет на 2 роки вперед. Зокрема, "ТРВ-инжениринг" у 2023 році готувалася до виконання заявок на 2024-й і частково на 2025 роки, а у 2024-му — на 2025-й і 2026-й.

Журналісти зазначають, що не всі 633 вироблені у 2025 році крилаті Х-101 Росія випустить по українських містах, бо частина з них напевно буде з браком та впаде після пуску, і ще кілька десятків могли бути знищені під час атаки БПЛА на Енгельс 20 березня. Крім того, певну кількість росіяни можуть відкладати для формування запасів на майбутнє.

Нагадаємо, ЗМІ 1 травня писали, чому росіяни можуть здійснювати лише періодичні ракетні атаки на Україну. Журналісти зазначали, що ракетний арсенал ЗС РФ скорочується через війну, а важливі компоненти для виробництва нових боєприпасів стали недоступні для російських підприємств. З цієї причини під час виконання військових місій росіяни почали використовувати боєприпаси не за призначенням.

Індійські медіа 6 травня повідомляли, що Росія передала Індії нову партію ракет "Ігла-С" на тлі зростання напруги у відносинах з Пакистаном.