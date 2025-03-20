Вибухи в Енгельсі: дрони могли знищити багато ракет Х-101 ЗС РФ, — OSINT-аналітики (фото, відео)
Після атаки БПЛА в районі Енгельса чули множинні вибухи і вторинну детонацію боєприпасів. Російські чиновники вважають атаку на місто наймасштабнішою за час війни.
Сили оборони України могли вразити склади зі зброєю та боєкомплектом на російському аеродромі "Енгельс". Про це пишуть у соцмережі Х OSINT-дослідники.
Аналітики звертають увагу на множинні вибухи і вторинну детонацію боєприпасів у районі Енгельса.
"Вранці в місті бачили грибоподібну хмару після вибуху, далі відчувався запах, не характерний для нафтопродуктів", — зазначив німецький фахівець з аналізу відкритих даних Енді Шнайдер.
Російська влада заявляє, що це був наймасштабніший наліт безпілотників на місто.
"Енгельс, аеродром. Звуки вторинної детонації, швидка літає туди-сюди і є постраждалі", — повідомив Telegram-канал Supernova.
За інформацією OSINT-фахівців, на авіабазі в момент атаки перебували три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. Вранці на базу прибув транспортний Іл-76, ймовірно, доставивши нову партію ракет Х-101.
Крім цього, на аеродромі зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55. Команда аналітиків Defence Eхpress пише, що ймовірною причиною потужної вторинної детонації стало потрапляння дронів у склад зберігання даних ракет.
Вторинна детонація прокотилася навколишньою забудовою і пошкодила десятки будівель. На відео чути вибухи боєприпасів для авіації, а не складів із паливом, вказують фахівці.
На супутникових знімках видно транспортні контейнери для крилатих ракет, кількість яких істотно зменшилася за час війни.
Після удару Силами оборони і детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів, що підвищує ймовірність пошкодження літаків.
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив масовану атаку дронами на Енгельс і Саратов і розповів про пошкодження близько 30 приватних і дачних будинків.
Детонація складу триває, повідомляють про евакуацію людей із прилеглих селищ. Введено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня, уточнив губернатор.
Зазначимо, що ця атака БПЛА на місто Енгельс у Саратовській області — не перша за час хворої війни з РФ. Востаннє подібна атака відбулася 11 лютого 2025 року, тоді активно працювали російські сили ППО, а очевидці чули вибухи.
Фокус наприкінці січня писав, що Повітряно-космічні сили РФ почали зміцнювати аеродроми, розташовані біля України. На об'єктах з'явилися нові позиції ППО і ангари-укриття.