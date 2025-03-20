Вибухи в Енгельсі: дрони могли знищити багато ракет Х-101 ЗС РФ, — OSINT-аналітики (фото, відео)

Після атаки БПЛА в районі Енгельса чули множинні вибухи і вторинну детонацію боєприпасів. Російські чиновники вважають атаку на місто наймасштабнішою за час війни.

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Сили оборони України могли вразити склади зі зброєю та боєкомплектом на російському аеродромі "Енгельс". Про це пишуть у соцмережі Х OSINT-дослідники.

Аналітики звертають увагу на множинні вибухи і вторинну детонацію боєприпасів у районі Енгельса.

"Вранці в місті бачили грибоподібну хмару після вибуху, далі відчувався запах, не характерний для нафтопродуктів", — зазначив німецький фахівець з аналізу відкритих даних Енді Шнайдер.

Після атаки було чути звуки вторинної детонації

Російська влада заявляє, що це був наймасштабніший наліт безпілотників на місто.

"Енгельс, аеродром. Звуки вторинної детонації, швидка літає туди-сюди і є постраждалі", — повідомив Telegram-канал Supernova.

Уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів і могли вразити авіацію

За інформацією OSINT-фахівців, на авіабазі в момент атаки перебували три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. Вранці на базу прибув транспортний Іл-76, ймовірно, доставивши нову партію ракет Х-101.

Крім цього, на аеродромі зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55. Команда аналітиків Defence Eхpress пише, що ймовірною причиною потужної вторинної детонації стало потрапляння дронів у склад зберігання даних ракет.

Вторинна детонація прокотилася навколишньою забудовою і пошкодила десятки будівель. На відео чути вибухи боєприпасів для авіації, а не складів із паливом, вказують фахівці.

На супутникових знімках видно транспортні контейнери для крилатих ракет, кількість яких істотно зменшилася за час війни.

Транспортні контейнери для крилатих ракет на аеродромі "Енгельс"

Після удару Силами оборони і детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів, що підвищує ймовірність пошкодження літаків.

На авіабазі в момент атаки перебували три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив масовану атаку дронами на Енгельс і Саратов і розповів про пошкодження близько 30 приватних і дачних будинків.

Детонація складу триває, повідомляють про евакуацію людей із прилеглих селищ. Введено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня, уточнив губернатор.

Зазначимо, що ця атака БПЛА на місто Енгельс у Саратовській області — не перша за час хворої війни з РФ. Востаннє подібна атака відбулася 11 лютого 2025 року, тоді активно працювали російські сили ППО, а очевидці чули вибухи.

Фокус наприкінці січня писав, що Повітряно-космічні сили РФ почали зміцнювати аеродроми, розташовані біля України. На об'єктах з'явилися нові позиції ППО і ангари-укриття.