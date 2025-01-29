Росія зміцнює авіабази поблизу України: що побачили спостерігачі (відео)

Супутникові знімки авіабази Міллерово в Ростовській області та Бельбек в окупованому Криму показали будівництво укриттів, майданчиків для стоянки літаків і позицій для ЗРК С-300/С-400.

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Повітряно-космічні сили РФ почали зміцнювати свої аеродроми, розташовані у відносній близькості з Україною. Супутникові знімки підтверджують появу нових позицій ППО, а також ангарів-укриттів для авіації, повідомили оглядачі Defence24.

Зазначається, що після серії успішних ударів по російських аеродромах Москва посилила заходи безпеки. Українські дрони та ракети неодноразово завдавали ударів по стоянках літаків, складах палива і боєприпасів, що змусило росіян прискорити будівництво захисних споруд.

Особливо інтенсивні роботи ведуться після того, як у листопаді 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву застосовувати американську зброю дальньої дії по цілях у Росії. Побоюючись втрат від балістичних ракет ATACMS, Москва тимчасово передислокувала частину авіації з прикордонних баз.

Однак це не означає відмову від їх використання. Наприклад, фронтові бомбардувальники Су-34, виконуючи бойові завдання з далеких аеродромів, змушені скорочувати бойове навантаження. Адже що ближче база, то менше часу літак перебуває в повітрі, а отже, зростає ефективність бойових вильотів.

Захист аеродромів

У мережі було опубліковано супутникові знімки авіабази Міллерово в Ростовській області, розташованої всього за 18 кілометрів від кордону з Україною і за 150 кілометрів від лінії фронту. На зображеннях видно нові фортифікаційні споруди, зокрема ангари-укриття, майданчики для стоянки літаків і позиції для зенітних комплексів С-300/С-400.

Схожі роботи проводять і на інших військових аеродромах, таких як авіабаза Бельбек в окупованому Криму та аеродром Приморськ-Шахтарськ у Краснодарському краї. Основна мета цих заходів — захистити авіацію від атак українських БПЛА і ракет, включно з "Нептуном".

"До війни росіяни не використовували укриття для літаків в аеропортах, не відчуваючи загрози нападу. Однак після початку повномасштабної війни з Україною ситуація почала змінюватися, що і проявляється у вищезгаданих роботах на авіабазах", — підсумували польські журналісти.

Нагадаємо, 8 січня українські дрони вразили цистерни з авіаційним паливом поруч з авіаційною базою російських ПКС ЗС РФ у місті Енгельс. На думку видання Forbes, основною метою атаки була спроба тимчасово стримати удари ЗС РФ.