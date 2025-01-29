Россия укрепляет авиабазы вблизи Украины: что увидели наблюдатели (видео)

Спутниковые снимки авиабазы Миллерово в Ростовской области и Бельбек в оккупированном Крыму показали строительство укрытий, площадок для стоянки самолетов и позиций для ЗРК С-300/С-400.

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Воздушно-космические силы РФ начали укреплять свои аэродромы, расположенные в относительной близости с Украиной. Спутниковые снимки подтверждают появление новых позиций ПВО, а также ангаров-укрытий для авиации, сообщили обозреватели Defence24.

Отмечается, что после серии успешных ударов по российским аэродромам Москва усилила меры безопасности. Украинские дроны и ракеты неоднократно наносили удары по стоянкам самолетов, складам топлива и боеприпасов, что вынудило россиян ускорить строительство защитных сооружений.

Особенно интенсивные работы ведутся после того, как в ноябре 2024 года администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять американское оружие дальнего действия по целям в России. Опасаясь потерь от баллистических ракет ATACMS, Москва временно передислоцировала часть авиации с приграничных баз.

Однако это не означает отказ от их использования. Например, фронтовые бомбардировщики Су-34, выполняя боевые задачи с дальних аэродромов, вынуждены сокращать боевую нагрузку. Ведь чем ближе база, тем меньше времени самолет находится в воздухе, а значит, возрастает эффективность боевых вылетов.

Защита аэродромов

В сети были опубликованы спутниковые снимки авиабазы Миллерово в Ростовской области, расположенной всего в 18 километрах от границы с Украиной и в 150 километрах от линии фронта. На изображениях видны новые фортификационные сооружения, включая ангары-укрытия, площадки для стоянки самолетов и позиции для зенитных комплексов С-300/С-400.

Похожие работы проводятся и на других военных аэродромах, таких как авиабаза Бельбек в оккупированном Крыму и аэродром Приморск-Шахтерск в Краснодарском крае. Основная цель этих мероприятий — защитить авиацию от атак украинских БПЛА и ракет, включая "Нептун".

"До войны россияне не использовали укрытия для самолетов в аэропортах, не чувствуя угрозы нападения. Однако после начала полномасштабной войны с Украиной ситуация начала меняться, что и проявляется в вышеупомянутых работах на авиабазах", — подытожили польские журналисты.

Важно

На авиабазе ​​Бельбек в Крыму оккупанты строят укрепленные укрытия для самолетов (фото)

Напомним, 8 января украинские дроны поразили цистерны с авиационным топливом рядом с авиационной базой российских ВКС ВС РФ в городе Энгельс. По мнению издания Forbes, основной целью атаки была попытка временно сдержать удары ВС РФ.