Дроны ударили по аэродрому Миллерово в Ростовской области РФ (видео)

Глава Ростовской области утверждает, что пострадавших нет, а над регионом якобы сбили восемь дронов, хотя Минобороны РФ отчиталось о девяти.

Related video

Вечером 23 декабря беспилотники атаковали аэродром Миллерово в Ростовской области РФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. Сейчас в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА", — написал Слюсар.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями атаки, на которых видно большой пожар в районе аэродрома.

В российском Министерстве обороны заявили, что за 40 минут сбили девять дронов.

"С 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко, аэродром Миллерово — это стратегический аэродром, который служит базой для фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке российской пехоты, которая действует на Востоке и Юге Украины.

Напомним, 12 декабря на аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв в военно-транспортном самолете Ан-72.

19 декабря в Мурманске прогремели взрывы возле базы Северного флота.