"Дронов было очень много": в Ростовской области БпЛА разбомбили нефтеперерабатывающий завод (видео)

Местные жители утверждают, что даже когда НПЗ уже горел, в городе продолжали сбивать воздушные цели. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сначала отчитался, что разрушений вроде бы нет, но впоследствии признал, что дроны попали по заводу.

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В ночь с 18 на 19 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новошахтинск Ростовской области РФ. Об этом сообщило российское издание Astra.

"В Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод. О взрывах и подсвеченном небе над НПЗ в Новошахтинске сообщают подписчики Astra", — говорится в сообщении.

Впоследствии эту информацию подтвердил местный телеграм-канал "Это Ростов новости".

"Плохие новости из Новошахтинска. ВСУ попали по НПЗ. Дронов было очень много", — говорится в сообщении.

Новошахтинск на карте Фото: Скриншот

В то же время, по словам местных жителей, даже когда НПЗ уже горел, в городе продолжали сбивать воздушные цели.

Однако временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар после полуночи заверил, что пострадавших или разрушений в результате атаки дронов нет.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т.ч. 6 — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал Слюсарь.

Но впоследствии он все же признал, что дроны попали по НПЗ.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", — написал Слюсарь.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске.

Напомним, 18 декабря глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ атаковали в Ростовской области химкомбинат, где производят ракетное топливо.

Фокус также писал о ракетном обстреле Ростовской области. Местные власти тогда поспешили заявить, что все ракеты сбиты.