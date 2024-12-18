Обстрел России: власти Ростовской области заявили о ракетной атаке

Губернатор области заявил, что было сбито 10 ракет. Украинские СМИ сообщают, что был поврежден завод в Таганроге.

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Ростовская область была атакована ракетами 18 декабря. Это подтвердил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, было сбито 10 ракет. Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

По словам Слюсара, в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков вспыхнул жилой дом, обломками повреждено еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, информация о разрушении уточняется.

Также глава региона заявил, что обломки повредили окна в доме, еще один фрагмент ракеты якобы обнаружили во дворе домовладения.

В середине ноября Юрий Слюсарь сообщал, что все объекты Ростовской области в зоне поражения дальнобойных ракет, которые запускают из Украины.

"Ближайший период будет очень непростым. Дальнобойные ракеты предполагают другой вид угрозы. Это касается непосредственно Ростова, предприятий, всех наших объектов", – сказал глава региона.

В Украине официально ракетную атаку не комментировали. Однако ряд Telegram-каналов сообщил, что целью был военный завод в Таганроге.

А на Telegram-канал "КіберБорошно" геолоцировали цель и утверждают, что удар ракетами был нанесен по производственной площадке ФКП "Комбинат "Каменский", который находится в Каменск-Шахтинске, Ростовская область

Предполагаемая цель в Ростовской области Фото: Скриншот

"Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены", — отмечается в сообщении.

Напомним, 11 декабря в РФ подтвердили удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что это "не останется без ответа".