"Паляниця" и ATACMS атаковали Таганрог: у Путина пообещали "обязательно ответить" (видео)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что ответ будет тогда, "как будет признано целесообразным".

Related video

В России заявили, что обязательно ответят на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Об этом сообщает ТАСС.

Обстановка в Таганроге

"Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что "ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным". "Но он последует обязательно", — заверил представитель Кремля.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ официально признали, что утром 11 декабря 2024 года был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области.

Таганрог-Центральный — военный аэродром в городской черте города Таганрога. Архивное фото Фото: Минобороны РФ

"В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что "две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".

Там загадочно сообщили, что результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие "среди личного состава", но не сообщили, сколько именно пострадавших. Признали, что повреждения получили два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

В самом Таганроге жаловались на закрытые бомбоубежища Фото: Скриншот

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", — резюмировали в Минобороны РФ.

При этом в самом Таганроге заявили, что бомбоубежища были закрыты, пока звучала воздушная тревога, подтвердили, что пострадавших много, так как жителей попросили сдавать кровь. И пожаловались, что в городе не было отопления несколько часов.

В Таганроге бурно обсуждали произошедшее Фото: Скриншот

Некоторые пожаловались, что "отклоненные" российским ПВО ракеты летят по гражданским.

Пост из паблика Таганрога Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал о результатах удара по военному аэродрому Таганрога. Некоторые СМИ сообщили о том, что атака по Таганрогу Ростовской области украинскими ракетами-дронами "Паляниця" была результативной: 41 российский военный получил ранения, а один погиб.