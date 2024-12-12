Удары ATACMS и "Паляниці"по Таганрогу: ранено более 40 военных РФ, есть ликвидированный (видео)

Удар по военному аэродрому ранил 26 российских военных, еще 15 — пострадали в результате атаки на воинскую часть на Театральной улице. Местные власти заявляли, что повреждена лишь котельная.

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Атака по Таганрогу Ростовской области украинскими ракетами-дронами "Паляниця" была результативной: 41 российский военный получил ранения, а один погиб, сообщили источники российского медиа ASTRA.

В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 — из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Таким образом, общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря по Таганрогу — 41 человек, еще один военный погиб.

В ночь с 10 на 11 декабря ракетный удар был нанесен по ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева". Кроме авиаремонтного завода, удалось также поразить воинскую часть, где базируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Жители Таганрога сообщили о многочисленных взрывах в районе 4:20 утра 11 декабря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку, но сообщил, что никто из людей не пострадал. Мэр сообщила о повреждении котельной, которая находится на территории авиаремонтного завода. Еще 27 многоквартирных домов остались без тепла.

В Таганроге люди массово жаловались, что во время атаки многие убежища были закрыты.

Удары по Таганрогу: какие цели поразили ракеты

Военные объекты в Таганроге в ночь на 11 декабря подверглись ударам дальнобойными ракетами. OSINT-аналитики отмечали, что предполагаемыми целями были аэродром "Таганрог-Центральный", обслуживающий стратегические бомбардировщики и другие виды авиации, а также Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс.

Последний ремонтирует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Журналисты Newsweek сообщали, для удара по Таганрогу могли применяться ракеты ATACMS.

Минобороны России насчитало 6 ракет ATACMS, корорыми атаковали аэродром в Таганроге. Две ракеты, как говорят чиновники, сбил ЗРК "Панцирь", остальные не попали из-за влияния средств РЭБ.

Напомним, Украина готовится к вероятному сокращению помощи Запада в 2025 году. Из-за этого наращивается национальное военное производство, основное место занимает программа дальнобойных дронов.

ВС РФ ранее вынужденно переместили на авиабазу "Энгельс-2" свои самолеты. Такое решение объясняется применением дальнобойных ракет ATACMS по целям в РФ.