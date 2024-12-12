Разрушения как после ATACMS: завод в Таганроге атаковала ракета-дрон "Паляница", — Forbes

Благодаря простоте, эффективности и недорогой цене дрон "Паляница" доступен во все большем количестве. Forbes предполагает, что удар по Таганрогу может быть предвестником новых атак "Паляницами".

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В ночь с 10 на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева). Forbes указывает на вероятность, что город могли обстрелять с помощью украинских ракет-пушек "Паляница".

Отмечается, что этот вид вооружения был логичным выбором для рейда на город. При дальности полета боеприпаса почти 700 километров и весе боеголовки 45 килограммов "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

"Если вы хотите повредить несколько довольно хилых зданий, например, ангары для самолетов А-50, подобные тем, что строит "Бериев", и эти здания находятся менее чем в 500 милях от вас, залп "Паляницы" — это то, что нужно", — сообщает

Стоимость одного беспилотника — 100 000 долларов. Это небольшая сумма по сравнению с ценой крылатой ракеты. Кроме того, дрон прост в использовании. По взлетно-посадочной полосе он движется на колесной тележке, покидая ее по мере набора высоты. Если предположить, что управление осуществляется с помощью GPS, "Паляница" должна быть достаточно точной, чтобы надежного поражения большого здания, в частности, ангара.

Forbes предполагает, что эта вероятная атака на предприятие с помощью "Паляницы" может быть предвестником других налетов. Украина производит беспилотники этого вида в небольшом количестве. Однако, по словам министра обороны Рустема Умерова, частный стартап вышел на серийное производство "Паляниц".

В ночь с 10 на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева). В результате удара сгорело 14 автомобилей.

Позже Минобороны России отметило, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели. Военные заверили, что две ракеты сбил зенитный комплекс "Панцирь", а остальные четыре — не попали в цель благодаря работе средств РЭБ.