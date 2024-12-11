По Таганрогу ударили ракетой: повреждено авиационное предприятие города (видео)

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что в результате удара сгорело 14 автомобилей. Украинская сторона пока не комментировала ракетную атаку на Таганрог.

Related video

В ночь с 10 на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало промышленное предприятие. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке", — написал Сюсар.

По его словам никто из людей не пострадал.

"Объем полученных повреждений уточняется", — подчеркнул Слюсарь.

В то же время российское издание Astra со ссылкой на местных жителей сообщило, что ракета ударила по ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева).

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию о ракетной атаке по Таганрогу.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря беспилотники атаковали нефтебазу корпорации "Транснефть", которая расположена в российском городе Брянск.

В ночь с 28 на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар.