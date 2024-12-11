По Таганрогу вдарили ракетою: пошкоджено авіаційне підпримєство міста (відео)

Очільник Ростовської області Юрій Слюсар зазначив, що внаслідок удару згоріло 14 автомобілів. Українська сторона наразі не коментувала ракетну атаку на Таганрог.

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У ніч з 10 на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області була завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало промислове підприємство. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

"Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці", — написав Сюсар.

За його словами ніхто з людей не постраждав.

"Обсяг отриманих ушкоджень уточнюється", — наголосив Слюсар.

Водночас російське видання Astra з посиланням на місцевих мешканців повідомило, що ракета вдарила по ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва).

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо ракетної атаки по Таганрогу.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації "Транснефть", яка розташована у російському місті Брянськ.

У ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа.