Налякані та стурбовані: у Таганрозі дрон "Иноходец" врізався у склад поруч із авіабазою (відео)

Російський ударно-розвідувальний безпілотник "Иноходец/Орион" врізався в будинок біля військової авіабази, встановили OSINT-аналітики. Внаслідок влучання згорів склад і чотири авто.

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Вдень 24 вересня безпілотник, ймовірно, ЗС РФ, влучив у склад пиломатеріалів на північній околиці Таганрога у Ростовській області РФ. Точка удару розташована впритул до будівлі з великою кількістю антен, а за 1,4 км — військова авіабаза. Про деталі влучання розповів губернатор Василь Голубєв у Telegram-каналі.

Перші повідомлення про влучання дрона з'явилось у соцмережах близько 13:00 24 вересня. У місцевих пабліках опублікували кадри пожежі: будівлю охопив дим, було видно відкрите полум'я. Громадяни писали, що не розуміють, звідки прилетів дрон, та цікавились один в одного, як отримати компенсацію за матеріальні втрати. Голубєв підтвердив, що сталось влучання повітряного засобу ураження, але не уточнив, його походження — українське чи російське. З його слів, постраждав склад пиломатеріалів.

Згодом губернатор Ростовської області додав деякі деталі інциденту. Зокрема, внаслідок удару дрона загорілась покрівля, вогонь палав на площі у 200 кв. м і пожежники його вже загасили. Крім того, згоріли чотири автомобілі, які стояли неподалік.

Міноборони РФ поки що не коментували влучання.

Вибух у РФ — деталі удару по Таганрогу

На стопкадрі відео, знятого камерою відеоспостереження, бачимо, як дрон влітає у приміщення складу в Таганрозі та вибухає. На інших кадрах показують уламки безпілотника, який вдарив по росіянах — на ньому видно червону зірку.

Удар по РФ - як виглядають уламки дрона "Иноходец" Фото: Telegram Удар по РФ - захід на ціль дрона "Иноходец" Фото: Telegram

Український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що за обрисами безпілотник, який поцілив по росіянах, не український. Насправді, це ударний дрон "Иноходец" ЗС РФ (або "Орион"). Раніше Фокус писав, що цей пристрій здатен пролетіти на відстань близько 250 км на висоті понад 7,5 км. Дрон використовують для пуску ракет класу "повітря-земля" (4 шт.) або 20-ти чи 50-кілограмових авіабомб. Відстань від Таганрога до лінії фронту, наприклад, під Вугледаром, — близько 160 км.

Удар по РФ - як виглядає дрон "Иноходец" Фото: Соцмережi

Водночас OSINT-аналітик з ніком blinzka опублікував точні координати удару — 47.26209, 38.86784. Також він оглянув місцевість навколо і помітив невідому споруду, на даху якої встановили велику кількість антен. Поруч, за 1,4 км на південний захід — військовий аеродром "Таганрог" ЗС РФ.

Удар по РФ - геолокація будівель в точці влучання дрона "Иноходец" Фото: X (Twitter) Удар по РФ - точка влучання дрона "Иноходец" Фото: Google Maps

Зазначимо, у червні 2024 Міноборони РФ вихвалялось випробуванням покращеного дрона "Иноходец/Орион". Випробування відбувались саме на аеродромі в Таганрозі. Аналітики Defense Express уважно роздивились кадри випробувань і помітили зміни: конструктори перемістили оптико-електронну станцію.Також вони риторично запитали, навіщо росіяни так довго випробовують та вдосконалюють пристрій, який вже начебто використовують на полі бою в Україні.

Нагадуємо, у липні 2024 року Фокус розповів про особливості російського безпілотника "Гербера", який може стати викликом для українських засобів ППО.