Ракета в Таганрозі впала за 5 км від авіабази з літаками Ту-95 і майданчиком для БПЛА (фото)

За даними російських ЗМІ, таганрозька авіабаза являє собою штаб-квартиру науково-технічного комплексу, де виробляють літаки типу А-50. Ймовірно, А-50 відправили в Таганрог на ремонт після отримання пошкоджень на авіабазі в Мачулищах.

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Місце падіння ракети в Таганрозі розташоване за п'ять кілометрів від авіабази "Таганрог", на якій розташована російська військова авіація. Про це 28 липня повідомляє російський Telegram-канал "Важные истории".

Так, на авіабазі раніше були помічені літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також бомбардувальники Ту-95. Крім того, на об'єкті розташований майданчик для запуску БПЛА.

Повідомляється, що таганрозька авіабаза являє собою штаб-квартиру науково-технічного комплексу, який має ім'я Берієва і займається виробництвом літаків типу А-50. Найімовірніше, літак А-50 було направлено в Таганрог для ремонту після отримання пошкоджень на білоруській авіабазі в Мачулищах.

Крім того, як повідомляє російський Telegram-канал Astra, всього за два кілометри від місця вибуху розташований Таганрозький морський торговельний порт.

Таганрозький порт на карті

"Його основні вантажі — метал та вугілля. Порт обслуговує судна, що йдуть Азовським, Чорним і Середземним морями", — ідеться в повідомленні.

У Таганрозі вибухнула ракета — що відомо

28 липня стався вибух у місті Таганрог, яке розташоване в Ростовській області. За заявою Міністерства оборони Росії, Збройні сили України нібито використовували переобладнані ракети для зенітного комплексу С-200 і випустили їх по містах Таганрог і Азов.

Обидві ракети, за їхнім твердженням, були збиті російською протиповітряною обороною.

Раніше було повідомлено про 15 постраждалих унаслідок вибуху ракети в Таганрозі, а також про пошкодження міських будівель.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вибухи в російських містах — результат безграмотних дій російської ППО.