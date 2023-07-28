15 постраждалих та руйнування: у Таганрозі вибухнула ракета, — губернатор (відео)

За повідомленням губернатора Ростовської області Василя Голубєва, кількість постраждалих збільшилася. А тим часом місцеві жителі публікують фото уламків ймовірної ракети.

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У російському місті Таганрог Ростовської області вибухнула ракета. Про це 28 липня повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, вибух стався в Лермонтовському провулку, 22 біля кафе "Чехов сад".

"Вибухнула ймовірно ракета. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких. Чотири людини отримали легкі поранення від розбитого скла. Інформація про збитки уточнюється", — повідомив російський чиновник.

Однак пізніше Голубєв повідомив, що кількість постраждалих зросла.

"Наразі по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з ними працюють медики. Усі, хто звернувся по медичну допомогу, — з легкими травмами від осколків. Жертв немає", — повідомив Голубєв.

Водночас російське медіа Shot повідомляє, що після вибуху одну людину вважають зниклою безвісти — її шукають під уламками однієї з пошкоджених будівель.

Крім того, за даними російських журналістів, перевіряють інформацію про "виявлення безпілотника, що не розірвався" поруч із вирвою від вибуху.

Повідомляють, що поруч із рестораном "Чехов сад", біля якого стався вибух, також розташовані будівля міської адміністрації, лікарня і податкова.

А тим часом російські пабліки публікують фото і відео з місця вибуху, а також уламків ймовірної ракети.

Нагадаємо, вибух у Таганрозі стався 28 липня. На місці вибуху утворилася вирва 5 на 5 метрів.