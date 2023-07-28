15 пострадавших и разрушения: в Таганроге взорвалась ракета, — губернатор (видео)

По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, число пострадавших увеличилось. А тем временем местные жители публикуют фото обломков предполагаемой ракеты.

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В российском городе Таганрог Ростовской области взорвалась ракета. Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, взрыв произошел в Лермонтовском переулке, 22 у кафе "Чехов сад".

"Взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется", — сообщил российский чиновник.

Однако позже Голубев сообщил, что число пострадавших возросло.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков. Жертв нет", — сообщил Голубев.

Вместе с тем российское медиа Shot сообщает, что после взрыва один человек числится пропавшим без вести — его ищут под обломками одного из поврежденных зданий.

Кроме того, по данным российских журналистов, проверяется информация об "обнаружении неразорвавшегося беспилотника" рядом с воронкой от взрыва.

Сообщается, что рядом с рестораном "Чехов сад", возле которого произошел взрыв, также находится здание городской администрации, больница и налоговая.

А тем временем российские паблики публикуют фото и видео с места взрыва, а также обломков предполагаемой ракеты.

Напомним, взрыв в Таганроге произошел 28 июля. На месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров.