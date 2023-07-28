Воронка 5 на 5 метров: в центра Таганрога прогремел сильный взрыв, — росСМИ (фото, видео)

По данным журналистов, пострадали несколько человек. Пользователи российских пабликов пишут, что взрывов было по меньшей мере два. Версии случившегося — от "неизвестного снаряда" до ракеты или БПЛА.

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В пятницу, 28 июля, в Таганроге Ростовской области прогремел мощный взрыв, предположительно, рядом с Александровской площадью во дворе Государственного банка. Пострадали пять человек, которым оказывают помощь. Об этом сообщает Baza.

У жителей города — осколочные ранения. На месте, где произошел взрыв, виднеется воронка размером пять на пять метров.

По данным других российских СМИ, взрывы были в районе аквапарка "Лазурный" на улице адмирала Крюйса, на место выехали экстренные службы.

По неподтвержденным данным, над городской территорией сбили БПЛА, а люди находятся под завалами ресторана "Чехов сад".

Некоторые очевидцы сообщили, что в ста метрах от места взрыва обнаружили снаряд.

Пользователей российских пабликов пишут, что взрывов было по меньшей мере два, сработали автомобильные сигнализации, взрывной волной выбило окна домов. Взрывы слышали по всей территории города, высказываются предположения о "ракете или БПЛА".

Якобы очевидцы перед взрывом заметили ракету.

Напомним, что, 28 июля, по данным росСМИ, в Курской области РЭБ перехватили три беспилотника со взрывчаткой. Два взорвались в воздухе, третий — приземлился под воздействием антидронового комплекса.

Также сообщалось, что ВСУ освободили Старомайорское и проводят стабилизационные мероприятия. Снятые кадры указывают на то, что в населенном пункте не осталось ВС РФ. Украинские военные проверили каждую комнату и каждый подвал.