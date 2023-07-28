Освобождение Старомайорского: бойцы ВСУ показали, как проводят стабилизационные мероприятия (видео)

Видео свидетельствует, что в населенном пункте не осталось российских войск — украинские военные заглянули в каждую комнату и в каждый подвал.

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Бойцы ВСУ опубликовали кадры стабилизационных мероприятий, которые они проводят в только что освобожденном от россиян селе Старомайорском в Донецкой области. Кадры сняты нагрудной камерой и показывают детали ударов по противнику прямо на улицах населенного пункта. Сообщение размещено в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Бой в Старомайорском показывает военный из 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Дата записи не известна, впрочем, события разворачиваются в светлое время суток.

В начале записи видно, как бойцы пробираются вплотную к селу через зеленую чащу. Затем оказываются на окраине и приближаются к домам. При этом видно, что от жилых сооружений остались только стены — ни крыш, ни окон или дверей уже не осталось.

Дома в Старомайорском

Видео фиксирует, как военные Сил обороны продвигаются по населенному пункту: осматривают развалившиеся комнаты, заглядывают в подвалы. Последние кадры показывают, как один из бойцов свободно движется по местности, которая уже "зачищена" от оккупационных российских войск.

35 бригада ВСУ — об освобождении Старомайорского

Командир 7 отдельного батальона "Арей" Александр Грищук рассказал, что российские военные не верили, что Старомайорское смогут освободить бойцы ВСУ. Однако, подчеркнул, все стало возможным.

Командир батальона "Арей" — о Старомайорском

Отметим, об освобождении села Старомайорского Волновахского района Донецкой области стало известно накануне, 27 июля — об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что украинские войска имеют успехи на южном участке фронта.

На онлайн-карте боевых действий DeepState изменения линии боев происходили в течение последних 2-3 суток. Итоговое продвижение ВСУ на Мариупольском направлении — около 3 км.

Старомайорское — на карте Deepstate

Эксперты проанализировали, каким образом украинское командование могло бы развить успех под Старомайорском. Один из вариантов следующих действий — двигаться дальше на юг по Приазовской возвышенности. Однако аналогичное мнение имеют и россияне, поэтому будут прилагать максимум усилий, чтобы остановить продвижение ВСУ. Между тем украинские войска могут двинуться вперед несколько западнее этого населенного пункта и подойти к Старомлиновке, чтобы развить успех контрнаступления на юге.

В то же время CNN отметило, что на другом отрезке фронта — Бердянском — Силы обороны дошли до так называемых "зубов дракона" в Запорожье. Кадры с поля боя свидетельствуют, что украинские бронемашины перемещаются по полям, возле которых россияне построили свою линию фортификаций.

Напоминаем, в Донецкой области бойцы ВСУ "поймали" российскую РСЗО "Град" — видео опубликовал командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский. В "охоте" приняли участие два подразделения ВСУ: аэроразведка и артиллеристы.

Между тем украинские бойцы объяснили, в чем заключаются преимущества бронемашины Marder, которую они используют на поле боя. По словам бойцов, БМП значительно комфортнее старых советских аналогов, кроме того, движутся со скоростью 60 км/ч и вооружены скорострельной пушкой, которая способна стрелять со скоростью 20 выстрелов в секунду.