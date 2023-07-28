"Скорость и скорострельность": десантники ВСУ назвали преимущества БМП Marder (видео)

Десантники считают, что большое количество боевых машин пехоты Marder 1A3 быстрее даст результат в контрнаступлении и приблизит победу над Россией.

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Боевая машина пехоты Marder 1A3 успешно используется на фронте против российских захватчиков. Видео работы опубликовали на YouTube Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Военный оценил технические возможности БМП. Он обратил внимание на положительные аспекты по сравнению с советскими аналогами. Многотопливный дизельный двигатель V6 MB 833 в Marder 1A3 является одним из значительных преимуществ. Он способен демонстрировать мощность в 600 лошадиных сил.

Техника немецкого производства развивает скорость 60-65 км/ч по шоссе, а по пересеченной местности — в 30-45. Главное вооружение боевой машины — 20-мм автоматическая скорострельная пушка MK 20 Rh 202. Скорострельность составляет 1000-1200 выстрелов в минуту. Пулемет MG-3 калибра 7.62 демонстрирует большую мощность, поскольку имеет скорострельность в 1000-1200 выстрелов в минуту.

Десантное отделение рассчитано на транспортировку шести членов экипажа. Командир БМП — седьмой в боевом отделении. Он свое командирское место оставляет во время высадки на поле боя и присоединяется к своим собратьям. Бронемашина оснащена аппарелью, которая держит выстрелы калибра 14.5 мм и защищает десант БМП.

По словам бойца, эта техника гораздо комфортнее советских БМП-1 и БМП-2, которые имеет на вооружении ВСУ. Десантник отметил, что именно большее количество этих БМП позволит приблизить нашу победу над грозным и жестоким врагом.

Напомним, в конце июня стало известно, что Rheinmetall поставит в Украину еще 20 единиц БМП Marder по поручению правительства ФРГ. В компании заявили, что Украина получит всего 60 Marder: 40 от Rheinmetall и 20 со складов Бундесвера.