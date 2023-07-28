"Швидкість і скорострільність": десантники ЗСУ назвали переваги БМП Marder (відео)

Десантники вважають, що велика кількість бойових машин піхоти Marder 1A3 швидше дасть результат у контрнаступі та наблизить перемогу над Росією.

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Бойова машина піхоти Marder 1A3 успішно використовується на фронті проти російських загарбників. Відео роботи опублікували на YouTube Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Військовий оцінив технічні можливості БМП. Він звернув увагу на позитивні аспекти в порівнянні з радянськими аналогами. Багатопаливний дизельний двигун V6 MB 833 у Marder 1A3 є однією зі значних переваг. Він здатен демонструвати потужність у 600 кінських сил.

Техніка німецького виробництва розвиває швидкість 60-65 км/год по шосе, а по горбистій місцевості — у 30-45. Головне озброєння бойової машини — 20-мм автоматична скорострільна гармата MK 20 Rh 202. Скорострільність становить 1000-1200 пострілів за хвилину. Кулемет MG-3 калібру 7.62 демонструє неабияку потужність, оскільки має скорострільність 1000-1200 пострілів за хвилину.

Десантне відділення розраховане на транспортування шести членів екіпажу. Командир БМП — сьомий у бойовому відділенні. Він своє командирське місце залишає під час висадки на полі бою та приєднується до своїх побратимів. Бронемашина оснащена апареллю, яка тримає постріли калібру 14.5 мм та захищає десант БМП.

За словами бійця, ця техніка набагато комфортніша за радянські БМП-1 і БМП-2, які мають на озброєнні ЗСУ. Десантник зазначив, що саме більша кількість цих БМП дозволить наблизити нашу перемогу над грізним і жорстоким ворогом.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що Rheinmetall поставить в Україну ще 20 одиниць БМП Marder за дорученням уряду ФРН. У компанії заявили, що Україна отримає загалом 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу.