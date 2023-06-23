Rheinmetall поставить в Україну ще 20 одиниць БМП Marder за дорученням уряду ФРН

Загалом на озброєнні Сил оборони перебувають 40 одиниць бронемашин Marder. 20 з них були надані Бундесвером, інші — концерном Rheinmetall.

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У межах допомоги Німеччині в галузі озброєння німецький оборонний концерн Rheinmetall готує відправлення в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder. Машини доправлять улітку 2023 року, повідомила 23 червня пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, Rheinmetall поставить Україні 20 БМП Marder із власних запасів.

"Компанія Rheinmetall знову отримала контракт від уряду Німеччини на постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Замовлення було розміщене в травні 2023 року й оцінюється в кілька десятків мільйон євро. Marder мають бути поставлені влітку 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія планує відправити ще 60 нових БМП. У пресрелізі наголошується, що їхнє виробництво налагоджено в Касселі (Гессен) і Унтерлюсі (Нижня Саксонія), а перші десять машин будуть готові протягом місяця.

"Це означатиме, що Україна отримає загалом 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу", — зазначили в Rheinmetall.

За даними німецького видання RND, на сьогодні Україна отримала 40 одиниць цих бронемашин. 20 з них були надані Бундесвером, 20 — концерном Rheinmetall.

Крім цього, зазначають журналісти, до кінця липня буде поставлено першу партію з 10 000 боєприпасів калібру 35 мм для зенітної системи Gepard, які терміново потрібні Україні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з американською компанією Global Military Products на постачання Україні зенітних систем Gepard. Сума контракту перевищує 118 млн доларів, а планована дата його виконання — 30 травня 2024 року.

16 червня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що хоче укласти з владою Німеччини багатомільярдну угоду і поставити Україні перші 35-мм снаряди для самохідних установок Gepard. За його словами федеральний уряд замовив лише 300 тисяч таких боєприпасів.