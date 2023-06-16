Замість Швейцарії: німецький концерн Rheinmetall зробить боєприпаси для ЗСУ

Уряд Німеччини замовив лише 300 тисяч снарядів до самохідних артустановок Gepard. Цього року виробник зобов'язується постачати до 60 тисяч боєприпасів.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче укласти з владою Німеччини багатомільярдну угоду та поставити Україні перші 35-мм снаряди для самохідних артустановок Gepard. Про це сказав 16 червня агенції Reuters генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Концерн запустив виробництво після відмови Швейцарії дозволити продаж Україні боєприпасів для Gepard. Паппергер сказав, що про угоду оголосять у найближчі шість тижнів.

"Безумовно, це наш найкращий рік по прийому замовлень. Також будуть контракти на постачання транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем", — зазначив директор підприємства.

Rheinmetall отримав замовлення лише на боєприпаси на кілька мільярдів євро після початку війни в Україні й чекає на додаткові угоди ще на кілька мільярдів євро, зазначив Паппергер.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів. Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч", — додав він.

Директор Rheinmetall підтвердив плани щодо збільшення виробництва у 2024 році з 450 до 600 тисяч снарядів.

"Ми виробляємо снаряди майже на повну потужність, адже міжнародний попит дуже високий. Розраховуємо вийти на повну потужність наступного року", — сказав він.

Нагадаємо, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі "Рамшайн" було підтверджено термінове відправлення Києву зенітних ракет малої та середньої дальності для систем ППО.

Фокус 15 червня писав про ініціативу Японії передати боєприпаси США для подальшого постачання ЗСУ.