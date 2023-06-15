Для контрнаступу ЗСУ: Україна може отримати боєприпаси від Японії, – WSJ

За даними журналістів, Токіо шукає обхідного шляху, щоб допомогти Києву, попри обмеження на експорт зброї. Для цього азійська країна може використати давній договір із США.

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Японія веде переговори щодо постачання боєприпасів Сполученим Штатам Америки для подальшого забезпечення Збройних сил України. Про це пише видання The Wall Street Journal 15 червня з посиланням на свої джерела, знайомі із цим питанням.

Як зазначають журналісти, Токіо шукає обхідний шлях, щоб допомогти Києву у контрнаступі попри обмеження на експорт летальної зброї.

Повідомляється, що азійська країна розглядає можливість відправлення до США 155-мм артилерійських снарядів для поповнення запасів України.

У публікації йдеться про те, що передача боєприпасів може відбутися в рамках давнього Японо-американського договору безпеки.

Нагадаємо, що за даними Reuters від 2 червня, США прагнуть забезпечити постачання тротилу з Японії для виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Тротил є товаром подвійного призначення, отже експортні обмеження такої продукції менш суворі.

Раніше, 24 травня, Японія вперше надала військову допомогу Україні. У Міністерстві оборони Японії пройшла церемонія передачі Україні 100 автомобілів та 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ.

Ми також писали про те, що 23 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір розглянути питання про передачу Україні транспорту та будівельної техніки. Японський прем'єр зазначив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським до нього надійшов запит щодо допомоги в утилізації завалів.