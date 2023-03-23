"Точне реагування на потреби": Японія може передати Україні техніку, — прем'єр Кісіда

Глава японського уряду Фуміо Кісіда заявив про необхідність показати, що військова агресія проти України "дорого обходиться" Росії.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір розглянути питання про передачу Україні транспорту й будівельної техніки. Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Японський прем'єр зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським до нього надійшов запит щодо допомоги в утилізації завалів.

"Я хотів би розглянути питання про надання підтримки транспортними засобами та будівельною технікою. Точне реагування на потреби — типова для Японії скрупульозна підтримка", — сказав Кісіда.

Прем'єр-міністр Японії також прокоментував свою поїздку в Україну, зазначивши, що як представник "Великої сімки" він зміг "показати свою рішучість очолити відповідь на агресію".

За словами Кісіди, Японія продовжить застосовувати санкції щодо Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

"Нам треба показати, що це дорого обходиться", — наголосив прем'єр.

Фуміо Кісіда зазначив, що розраховував на безпеку свого візиту з боку влади України та підкреслив, що поїздка пройшла без проблем. Водночас політик відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи поінформовано російську сторону про його візит в Україну.

У публікації також згадується про те, що в межах своєї поїздки в Україну Кісіда подарував президенту Зеленському подарунок зі свого рідного міста Хіросіми у вигляді "ковша для рису Шошо" та лампи із зображенням паперового журавля.

Нагадаємо, що, за даними Міністерства інфраструктури від 11 березня, Японія виділить 170 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російської військової агресії.

Ще ми писали, що 8 березня стало відомо про введення Японськими морськими силами самооборони в експлуатацію четвертого фрегата класу Mogami на верфі Mitsubishi Heavy Industries у Нагасакі.