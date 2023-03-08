Японія накачує м'язи: морські сили країни ввели в дію четвертий фрегат класу Mogami за рік

Всього Японія планує побудувати 22 фрегати цього класу, а загальна сума, яка буде при цьому витрачена, перевищить 10 млрд доларів.

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Японські морські сили самооборони (JMSDF) 7 березня ввели в експлуатацію свій четвертий фрегат класу Mogami на верфі Mitsubishi Heavy Industries у Нагасакі. Новий фрегат Мікума, який був названий на честь річки Мікума на острові Кюсю, був введений в дію менш ніж через три місяці після спуску на воду в грудні минулого року. Про це повідомляє видання Defense Brief.

Фрегат Mikuma став четвертим бойовим кораблем цього класу, який Японія включила до складу своїх морських сил протягом року. Перший фрегат Kumano був введений в експлуатацію в березні 2022 року, а другий і третій кораблі вступили в дію у травні та грудні минулого року відповідно.

Що відомо про фрегат класу Mogami

Японський фрегат класу Mogami — це нове покоління фрегатів JMSDF, водотоннажністю понад 5 000 тонн за повного навантаження. Він поєднує компактність та економічність людських ресурсів. Водночас кораблі такого класу проектувалися як фрегати з можливостями есмінця, тож у планах Японії з часом замінити есмінці класу Asagiri та Abukuma.

Екіпаж 133-метрових кораблів складатиме близько 100 моряків, що помітно менше, ніж на звичайних есмінцях та кораблях типу Aegis. Енергоустановка корабля включає два дизельні двигуни MAN V28/33DD потужністю по 9760 к.с. та один газотурбінний Rolls-Royce MT30 потужністю понад 53 тис. к.с., що дозволяють розвивати швидкість понад 30 вузлів (55 км на годину).

[ + – ] Кормова частина корабля Kumano, фрегат класу Mogami.

Що стосується озброєння, то очікується, що фрегати нестимуть осередки системи вертикального пуску Mk 41, протикорабельні ракети та ракетний комплекс малої дальності SeaRAM. Крім того, військовий корабель оснащений 27-мм артилерійською установкою Mk 45 і знімним бойовим модулем RCWS для встановлення кулеметів.

Для боротьби з підводними човнами передбачено ракетні установки Mk 41, а на бортових лацпортах встановлені торпедні апарати калібру 324 мм.

Вартість одного корабля такого класу оцінюється в 456,7 млн. доларів. Передбачається, що Японія має намір побудувати 22 фрегати класу Mogami, а загальна сума, яка буде при цьому витрачена, перевищить 10 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що за словами посла України в Японії Сергія Корсунського останнім часом Токіо радикально змінив риторику стосовно ряду Курильських островів РФ. Вже на офіційному рівні в Японії звучать заклики до повернення Ітурупа, Кунашира та Шикотана.