Япония накачивает мышцы: морские силы страны ввели в строй четвертый фрегат класса Mogami за год

Всего Япония планирует построить 22 фрегата данного класса, а общая сумма, которая будет при этом затрачена превысит 10 млрд долларов.

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Японские морские силы самообороны (JMSDF) 7 марта ввели в эксплуатацию свой четвертый фрегат класса Mogami на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки. Новый фрегат Mikuma, который был назван в честь реки Микума на острове Кюсю, был введен в строй менее чем через три месяца после спуска на воду в декабре прошлого года. Об этом сообщает издание Defense Brief.

Фрегат Mikuma стал четвертым боевым кораблем данного класса, который Япония включила в состав своих морских сил в течение года. Первый фрегат Kumano был введен в эксплуатацию в марте 2022 года, а второй и третий корабли вступили в строй в мае и декабре прошлого года соответственно.

Что известно о фрегате класса Mogami

Японский фрегат класса Mogami — это новое поколение фрегатов JMSDF, водоизмещением более 5 000 тонн при полной нагрузке. Он сочетает компактность и экономичность человеческих ресурсов. В то же время корабли такого класса задумывались как фрегаты с возможностями эсминца, поэтому в планах Японии со временем заменить эсминцы класса Asagiri и Abukuma.

Экипаж 133-метровых кораблей будет составлять около 100 моряков, что заметно меньше, чем на обычных эсминцах и кораблях типа Aegis. Энергоустановка корабля включает два дизельных двигателя MAN V28/33DD мощностью по 9760 л.с. и один газотурбинный Rolls-Royce MT30 мощностью более 53 тыс. л.с, позволяющими развивать скорость более 30 узлов (55 км в час).

[ + – ] Кормовая часть корабля Kumano, фрегат класса Mogami.

Что касается вооружения, то ожидается, что фрегаты будут нести ячейки системы вертикального пуска Mk 41, противокорабельные ракеты и ракетный комплекс малой дальности SeaRAM. Кроме того военный корабль оснащен 27-мм артиллерийской установкой Mk 45 и съемным боевым модулем RCWS для установки пулеметов.

Для борьбы с подводными лодками предусмотрена ракетные установки Mk 41, а на бортовых лацпортах установлены торпедные аппараты калибра 324 мм.

Стоимость одного корабля такого класса оценивается в 456,7 млн долларов. Предполагается, что Япония намерена построить 22 фрегата класса Mogami, а общая сумма, которая будет при этом затрачена превысит 10 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что по словам посла Украины в Японии Сергея Корсунского в последнее время Токио радикально изменил риторику применительно к ряду Курильских островов РФ. Уже на официальном уровне в Японии звучат призывы к возвращению Итурупа, Кунашира и Шикотана.