Возвращение Курил и превентивный удар: Япония меняет стратегию нацбезопасности, — посол

По словам посла Украины в Японии Сергея Корсунского, Токио пересматривает стратегию национальной безопасности впервые со времен Второй мировой войны.

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По прошествии года полномасштабной войны в Украине официальный Токио радикально изменил риторику применительно к ряду Курильских островов РФ, которые в Японии считают своими северными территориями. Призывы к возвращению Итурупа, Кунашира и Шикотана звучат уже на официальном уровне. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает ТСН.

В декабре 2022 в стране восходящего солнца стали пересматривать стратегию национальной безопасности, по сути, это произошло впервые со Второй мировой войны.

"Прежде всего, увеличивается очень резко военный бюджет, и Япония через несколько лет выйдет на третье место в мире по расходам на оборону. Во-вторых, будет производиться перевооружение сверхсовременными ракетами, возможно, самолетами", — пояснил дипломат.

Корсунский называет изменения в структуре сил самообороны концептуальными. Более того, Токио заявляет о своем праве на нанесение упреждающего удара. Прежде, по словам украинского дипломата, ни о чем подобном речи не было.

До поправок в конституции страны пока дело не дошло, но ощущение общей озабоченности текущими событиями заметно.

В течение прошлого года Северная Корея провела пуски 89 ракет, иногда эти ракеты пролетали над Японией.

"Всем понятно, что это с подачи России. Все это привело к тому, что Япония была вынуждена сказать, что пора пересматривать исключительно мирную позицию по отношению к России", — отметил дипломат. По его словам, сколько ни говори слово "мир" — мир не наступит".

Напомним, что в Кремле ответили отказом на предложенный Токио мирный договор о Курилах.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно данным журналистского расследования, Россия готовилась вторгнуться в Японию в 2021 году, но выбрала Украину. Кремль готовил спецоперацию, чтобы внушить российской аудитории, будто японцы — нацисты и фашисты. Сообщалось и о планах взорвать бактериологическую бомбу в 1944 году.