Повернення Курил і превентивний удар: Японія змінює стратегію нацбезпеки, — посол

За словами посла України в Японії Сергія Корсунського, Токіо переглядає стратегію національної безпеки вперше з часів Другої світової війни.

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Після року повномасштабної війни в Україні офіційний Токіо радикально змінив риторику стосовно низки Курильських островів РФ, які в Японії вважають своїми північними територіями. Заклики до повернення Ітурупа, Кунашира та Шикотана звучать уже на офіційному рівні. Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає ТСН.

У грудні 2022 року в Японії почали переглядати стратегію національної безпеки, по суті, це сталося вперше з Другої світової війни.

"Передусім, збільшується дуже різко військовий бюджет, і Японія через кілька років вийде на третє місце у світі за видатками на оборону. По-друге, проводитиметься переозброєння надсучасними ракетами, можливо, літаками", — пояснив дипломат.

Корсунський називає зміни в структурі сил самооборони концептуальними. Крім того, Токіо заявляє про своє право на запобіжний удар. Перед цим, за словами українського дипломата, ні про що подібне не йшлося.

До поправок у конституції країни поки що справа не дійшла, але відчуття загальної стурбованості поточними подіями помітне.

Протягом минулого року Північна Корея провела пуски 89 ракет, іноді ці ракети пролітали над Японією.

"Усім зрозуміло, що це з подачі Росії. Все це призвело до того, що Японія була змушена сказати, що час переглядати виключно мирну позицію щодо Росії", — зазначив дипломат. За його словами, скільки не говори слово "мир" — мир не настане".

Нагадаємо, що в Кремлі відповіли відмовою на запропонований Токіо мирний договір про Курили.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з даними журналістського розслідування, Росія готувалася вторгнутися в Японію у 2021 році, але обрала Україну. Кремль готував спецоперацію, щоб навіяти російській аудиторії, ніби японці — нацисти й фашисти. Повідомлялося і про плани підірвати бактеріологічну бомбу 1944 року.