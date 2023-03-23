"Точное реагирование на нужды": Япония может передать Украине технику, – премьер Кисида

Глава японского правительства Фумио Кисида заявил о необходимости показать, что военная агрессия против Украины "дорого обходится" России.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении рассмотреть вопрос о передаче Украине транспорта и строительной техники. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Японский премьер отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским к нему поступил запрос о помощи в утилизации завалов.

"Я хотел бы рассмотреть вопрос об оказании поддержки транспортными средствами и строительной техникой. Точное реагирование на потребности — типичная для Японии скрупулезная поддержка", — сказал Кисида.

Премьер-министр Японии также прокомментировал свою поездку в Украину, отметив, что как представитель "Большой семерки" он смог "показать свою решимость возглавить ответ на агрессию".

По словам Кисиды, Япония продолжит применять санкции по отношению к России в связи с ее вторжением в Украину.

"Нам нужно показать, что это дорого обходится", — подчеркнул премьер.

Фумио Кисида отметил, что рассчитывал на обеспечение безопасности своего визита со стороны властей Украины и подчеркнул, что поездка прошла без проблем. При этом политик отказался отвечать на вопрос журналистов о том, была ли проинформирована российская сторона о его визите в Украину.

В публикации также упоминается о том, что в рамках своей поездки в Украину Кисида преподнес президенту Зеленскому подарок из своего родного города Хиросимы в виде "ковша для риса Шошо" и лампы с изображением бумажного журавля.

Напомним, что по данным Министерства инфраструктуры от 11 марта, Япония выделит 170 млн долларов на восстановление пострадавшей от российской военной агрессии энергетической инфраструктуры Украины.

Еще мы писали о том, что 8 марта стало известно о введении Японскими морскими силами самообороны в эксплуатацию четвертого фрегата класса Mogami на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки.