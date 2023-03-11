Япония выделит Украине более $170 млн: в Мининфраструктуры рассказали, на что пойдут деньги
В министерстве сообщили, что деньги пойдут на оборудование для гуманитарного разминирования, энергетического оборудования и управления отходами разрушений и прочие нужды.
Япония выделит Украине 170 млн долларов на восстановление поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры. Об этом заявило Министерство инфраструктуры в Facebook.
"Соответствующее Грантовое соглашение подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и Джуничи Ямада, исполнительный Старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA), координирующий официальную помощь правительства Японии другим государствам", — говорится в сообщении.
Как заявил Кубраков, ночная ракетная атака РФ 9 марта на мирные города ярко показывает миру, насколько коварны российские оккупанты. Однако Украину поддерживают международные партнеры.
"Это позволит обеспечить базовые потребности украинцев, необходимых для возвращения домой и поддержать экономики", — сказал министр.
В ведомстве также назвали проекты, на которые пойдут выделенные Японией деньги:
- оборудование для гуманитарного разминирования;
- транспортного обслуживания;
- энергетического оборудования и управления отходами разрушений;
- водоснабжение и водоотвод;
- медицинского оборудования и оборудования для предоставления образовательных услуг;
- для поддержки аграрного сектора.
Напомним, что в ДТЭК объяснили, почему украинцам отключают свет во время ракетных атак РФ. Если ракета попадет в трансформатор то, скорее всего, сеть или даже сам объект генерации будет поврежден из-за резкого скачка напряжения. Тогда ремонтные работы затянутся, ведь специалистам придется восстанавливать всю систему, а не одно звено.
Также журналисты Bloomberg сообщили, что Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине. Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москве.