В ДТЭК объяснили, почему украинцам отключают свет во время ракетных атак РФ

Если ракета попадет в трансформатор то, скорее всего, сеть или даже сам объект генерации будет поврежден из-за резкого скачка напряжения. Тогда ремонтные работы затянутся, ведь специалистам придется восстанавливать всю систему, а не одно звено.

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В украинской энергосистеме во время российских обстрелов в четверг, 9 марта, были зафиксированы перепады напряжения. Чтобы этого избежать, энергетики ввели превентивные отключения света в некоторых регионах страны, рассказал гендиректор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, в отключениях применяется почти такой же принцип, как с потреблением электроэнергии – потребляется столько, сколько производится.

"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос подсоединено много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки разорвутся от сильного давления во время взрыва. С электросетями ситуация схожая", – объяснил он.

Сергей Коваленко также рассказал, что если ракета попадет в трансформатор то, скорее всего, сеть или даже сам объект генерации будет поврежден из-за резкого скачка напряжения. Тогда ремонтные работы затянутся, ведь специалистам придется восстанавливать всю систему, а не одно звено, если бы оно было отключено.

"Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-нибудь одно звено системы, если в него попадут, когда все будет отключено. Именно поэтому нас раньше времени отключают во время атак. Лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", – сказал генеральный директор Yasno.

Напомним, в результате атаки ВС РФ 9 марта в нескольких регионах была повреждена энергетическая инфраструктура. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация после обстрелов сложилась в Харьковской и Житомирской областях. Ремонтные работы на объектах, как ожидается, продлятся от нескольких дней до двух недель.

Проблемы из-за российских обстрелов возникли и в Киеве. Так, 9 марта, как сообщали в мэрии, часть столицы осталась без отопления, а еще в городе наблюдались сложности с водоснабжением.

Тем временем в Житомирской области с 9 марта ввели почасовые отключения света. Потребителей разделили на 6 очередей, у части из них света может не быть по полдня.