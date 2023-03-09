От нескольких дней до недель: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях вражеской атаки 9 марта

На стабилизацию ситуации в Житомирской области нужно до двух недель, а в Харьковской — несколько суток. Местами повреждено оборудование, которое уже ремонтировали после обстрелов.

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В результате вражеского обстрела энергетической инфраструктуры 9 марта ситуация со светом тяжелая в нескольких регионах: в Харьковской и Житомирской области продолжаются ремонтные работы, а в Одесской области ввели плановые отключения. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В компании рассказали, что самая сложная ситуация сейчас в Харьковской и Житомирской областях.

В Житомирской области возобновили питание критической инфраструктуры, однако продолжается ремонт магистральных и распределительных сетей. Житомирская ОВА, городской голова Сергей Сухомлин, и руководство АО "Житомироблэнерго" провели совместное совещание с Владимиром Кудрицким, председателем правления НЭК.

"Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА", — рассказали энергетики.

Ремонтные работы в Житомирской области будут длиться до двух недель. В регионе вводятся плановые отключения света.

В Харьковской области уже возобновили питание критической инфраструктуры. Ситуацию с энергоснабжением в этом регионе энергетики надеются стабилизировать в течение нескольких дней.

В Одесской области ввели плановые отключения света. В Днепропетровской области сетевых ограничений нет. Питание Запорожской АЭС, прекращенное из-за вражеской атаки, возобновлено.

Напомним, в ночь на 9 марта ВС РФ атаковали украинские энергетические объекты. Как сообщали в компании ДТЭК, врагу удалось повредить три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго".

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями компании "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко заявил, что Харьков был полностью обесточен в результате обстрела. Мэр Игорь Терехов поделился, что надеется на восстановление напряжения в регионе совместными усилиями.

Позже начальник областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что враг нанес по Харьковщине минимум 15 ударов ракетами С-300. Из них 11 пришлось на Харьков. В городе разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции.