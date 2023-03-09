Весь Харьков и часть области полностью обесточены из-за обстрелов ВС РФ, — облэнерго

Сколько времени понадобится на возобновление электроснабжения — в "Харьковоблэнерго" не могут сказать. По словам мэра Игоря Терехова, восстановительные работы уже начались и энергетики надеются возобновить свет в ближайшее время.

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В настоящее время Харьков полностью обесточен. По Харьковской области свет частично есть. Об этом сегодня, 9 марта заявил начальник управления информационной политики и работы с потребителями компании "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

В области полностью без электроснабжения остались Чугуевский район и Дергачевская громада. В Лозовской, Нововодолажской и Первомайской громадах электроснабжение уже начинает восстанавливать.

Харьков полностью обесточен

Сколько времени понадобится на возобновление электроснабжения, в "Харьковоблэнерго" не могут сказать. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, восстановительные работы уже начались и надеются возобновить электроснабжение "в ближайшее время".

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация сложная, но считаю, что совместными усилиями удастся в ближайшее время восстановить напряжение и пустить в Харьков", — сказал Терехов в эфире национального телемарафона.

В то же время в Киеве экстренные отключения света уже отменили. Но как сообщили в военной администрации, из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

В ночь на 9 марта во время массированного обстрела украинских городов российские войска обстреляли в том числе и объекты критически важной инфраструктуры. В общей сложности был 81 пуск ракет.

Напомним, что ВС РФ нанесли удары по трем ТЭС в ходе массированного обстрела Украины 9 марта. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Ранее Фокус сообщал, что во время обстрела Львовской области ракеты попали в жилые дома — в итоге погибли четыре человека. В Золочевском районе российские снаряды разрушили два частных дома, в которых находились люди. Ведутся поисково-спасательные работы, т.к. под завалами могут оставаться люди.