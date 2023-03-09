Весь Харків та частина області повністю знеструмлені через обстріл ЗС РФ, — обленерго

Скільки часу знадобиться на відновлення електропостачання – у "Харківобленерго" не можуть сказати. За словами мера Ігоря Терехова, відновлювальні роботи вже розпочалися та енергетики сподіваються відновити світло найближчим часом.

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Наразі Харків повністю знеструмлений. На Харківщині світло частково є. Про це сьогодні, 9 березня, заявив начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами компанії "Харківобленерго" Володимир Скічко.

В області повністю без електропостачання залишилися Чугуївський район та Дергачівська громада. У Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах електропостачання вже починає відновлюватись.

Харків повністю знеструмлений

Скільки часу знадобиться на відновлення електропостачання, у "Харківобленерго" не можуть сказати. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, відновлювальні роботи вже розпочалися та сподіваються відновити електропостачання "найближчим часом".

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація складна, але вважаю, що спільними зусиллями вдасться найближчим часом відновити напругу та пустити до Харкова", — сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

У той же час у Києві екстрені відключення світла вже скасували. Але як повідомили у воєнній адміністрації, через перевантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

У ніч проти 9 березня під час масованого обстрілу українських міст російські війська обстріляли зокрема й об'єкти критично важливої інфраструктури. Загалом був 81 пуск ракет.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали ударів по трьох ТЕС під час масованого обстрілу України 9 березня. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обстрілу Львівської області ракети потрапили до житлових будинків — у результаті загинули четверо людей. У Золочівському районі російські снаряди зруйнували два приватні будинки, в яких були люди. Ведуться пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися люди.